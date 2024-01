VIDEO Goran Perkovac: Nije se moglo napraviti više, uvjeren sam da ostajem izbornik

Hrvatska rukometna reprezentacija jučer je poražena od Islanda i izgubila je sve šanse plasirati se u polufinale Europskog prvenstva u Njemačkoj. Jutro nakon utakmice javnosti se obratio izbornik Goran Perkovac. Naš reporter Damir Mrvec na licu je mjesta, konferenciju za medije prenosio je uživo.

– Moramo u stožeru vidjeti što se moglo napraviti da se igrači energetski vrate. Ostalo nije upitno jer znanja imaju. Mi ne možemo igračima vratiti energiju i to je najveći problem. Je li se moglo napraviti više? Nije. Imali smo puno bolesti i izostanaka. Znate i sami kako je kada imaš temperaturu 39, ležiš četiri dana i peti dan dođeš na utakmicu. Ovo nije alibi – rekao je Perkovac i dodao:

– Kad bih mogao nešto promijeniti, napravio bih taktičke treninge. Propustili smo ih u dogovoru s igračima jer su se osjećali umorno.

Kaže da nije sasvim nezadovoljan.

– Jednu i pol utakmicu odigrali smo slabo – utakmicu protiv Mađarske i poluvrijeme protiv Islanda. Ostatkom turnira zadovoljan sam.

Nameće se pitanje i o njegovoj budućnosti.

– Uopće nije pitanje tko će biti trener reprezentacije. Uvjeren sam da ću i dalje voditi reprezentaciju, ali to sada nije važno. No, želim reći da nije važno tko će ih voditi jer su to igrači koji imaju znanje. Naša kultura je takva da ne radimo ništa kada smo slobodni. To će se morati promijeniti – izjavio je Perkovac i dodao:

– Razočaran sam, ali ako se malo u tom smislu popravimo, bit će puno bolje. Razgovaram sa svim igračima, ali vidi se da im nedostaje utakmica.