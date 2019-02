Još ima nade da hrvatski košarkaši vide Olimpijske igre, evo i kako

Andreas Zagklis, novi glavni tajnik Svjetskog košarkaškog saveza, u Kući košarke u Ženevi organizirao je neformalni susret s novinarima iz Grčke, Srbije, Španjolske, Turske i još nekih zemalja od kojih smo čuli i natruhe nekih optimističnih vijesti za Hrvatsku.

Naime, unatoč tome što Hrvatske neće biti na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Kini, u to smo uvjereni unatoč nekim još uvijek postojećim sitnim teoretskim izgledima, za našu reprezentaciju nisu zatvorena sva vrata kada su u pitanju Olimpijske igre. Doduše, ona su jedva još mrvicu odškrinuta, no ipak još nisu potpuno zatvorena.

Četiri kvalifikacijska turnira

Uz one koji će se na Olimpijske igre plasirati izravno sa SP-a, na tom će natjecanju određeni broj reprezentacija steći pravo nastupa na olimpijskim kvalifikacijskim turnirima. A za njih će se dijeliti i pozivnice, pri čemu će, od europskih zemalja, prednost imati europski prvak Slovenija koji također nije izborio vizu za nastup u Kini.

Premda je Patrick Koller, Fibin direktor komunikacija, kazao da o Hrvatskoj nitko sada ne govori jer su svi dojma da su Hrvati sami zeznuli stvar (dva rujanska poraza unatoč četiri NBA igrača u sastavu), nije da ne postoji mogućnost da i naša nacionalna vrsta dobije pozivnicu za jedan od četiri kvalifikacijska turnira.

Naime, uz potencijalne kvalitete naše reprezentacije (a Hrvatska ima šest NBA igrača) gledat će se i povijest košarke u svakoj zemlji te službeni ranking, a Hrvatska je po posljednjem Fibinu rankingu (od 4. prosinca 2018.) deveta reprezentacija svijeta jer je, očito, još uvijek snažan utjecaj onoga petoga mjesta s Olimpijskih igara u Riju.

Moramo moliti za pozivnicu

A da bi se dodatno istaknulo to da je Hrvatska bila olimpijski doprvak (1992.) i da je zemlja sa pet naslova klupskih prvaka Europe (Split 3, Cibona 2) valjat će i lobirati.

A tko bi to drugi trebao činiti nego naši košarkaški velikani koji su ionako na ključnim pozicijama u Hrvatskom košarkaškom savezu. Stojko Vranković je predsjednik HKS-a, a Dino Rađa šef Stručnog savjeta i koliko god su zaslužni za neke dobre poteze (jedinstvena kadetska liga, europsko kadetsko zlato, europsko U-20 srebro, smanjenje taksa za klubove) oni su po “zapovjednoj odgovornosti” i odgovorni za to što se događa sa seniorskom reprezentacijom. A kao takvi moraju sve učiniti da se stvar ispravi, ako je to ikako moguće.

A ako je još uvijek moguće lobirati da Hrvatska dobije pozivnicu za olimpijske kvalifikacije, onda oni moraju dati sve od sebe da se to i dogodi. Jer, u današnjem svijetu, nitko vam ništa neće dati na lijepe oči ni na sentimente proistekle iz nekih boljih vremena. I zato Hrvatska nije u takvom položaju da može reći da ne želi nikoga ni za što moliti.