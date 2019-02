Bojan Bogdanović dostigao nezaboravnog Dražena Petrovića

Bojan Bogdanović dostigao je Dražena Petrovića još po nečemu osim po ona 44 koša koliko je u dresu Netsa prije tri godine zabio protiv Sixersa baš kao i legendarni Petro 1993. protiv Rocketsa.

Ovaj put Mostarac vruće ruke dostigao je nezaboravnog “Zmaja” po broju osvojenih naslova najboljeg košarkaša države. Naime, 'Babo' je uvjerljivi pobjednik netom završenog Večernjakova izbora košarkaša u 2018.

Jest da je Dražen taj trofej osvajao u jednoj većoj i košarkaški puno jačoj zemlji (1982., 1983. 1985, 1986. i 1987.), i u većoj igračkoj konkurenciji, no kako je riječ još uvijek o istom izboru, valja primijetiti da sada obojica imaju po pet naslova.

Dobio 97 od 100 glasova

Dražen i Bojan imaju po jedan trofej više od genijalnog Tonija Kukoča (1991., 1999., 2000., 2001.) kojem pak ne ide u prilog to što se između 1992. i 1998. biralo samo igrače koji igraju u domaćim klubovima. A tada je ovaj novinar nagovorio svoje urednike da to više nema smisla, jer svi najbolji su vani, i da ubuduće moramo birati najboljeg hrvatskog košarkaša, ma gdje god on igrao.

No, vratimo se mi Bojanu kojem su devetorica trenera i jedan menadžer (donedavni sportski direktor) dali 97 od 100 mogućih bodova. Čak 35 više od Darija Šarića (62), reprezentativnog suigrača s kojim je lani podijelio ovaj laskavi naslov.

Nažalost po Šarića, iza njega je turbulentna godina u kojoj mu se dogodio “trade”, prijelaz iz Sixersa u Timberwolvese, koji je prilično urušio status pouzdana NBA krilnog-centra koji zaslužuje startnu petorku.

Na trećem mjestu je još jedan bivši laureat, i to dvostruki, Ante Tomić (2009., 2014.), veteran koji se preporodio dolaskom trenera Pešića u Barcelonu. Zbog svega toga, ali i dugogodišnje vjernosti klubu, visoki Dubrovčanin postao je prvi stranac kojem je povjerena kapetanska vrpca katalonskog kluba u kojem će, vrlo vjerojatno, i završiti karijeru.

Četvrti u ovom izboru je Krunoslav Simon, branič šuter Anadolu Efesa, jedna od najpouzdanijih karika najugodnijeg iznenađenja aktualnog euroligaškog natjecanja. Simon je lucidan ljevoruki branič dobra šuta i kvalitetnih kreativnih rješenja u igri.

Najbolju petorku zatvara Luka Žorić, u Ciboninu dresu najbolji igrač u ABA ligi i u domaćem prvenstvu koji je jesenski dio sezone propustio čekajući dobru ponudu koja je pak stigla iz Zadra.

Slijedi mu veliki ugovor

I pred Bogdanovićem je, ovo ljeto, potpis novog ugovora. Sa sadašnjim klubom (Indiana) ili nekim drugim, to će se vidjeti, no s obzirom na to da Bojan igra najbolju sezonu u karijeri, stekao je uvjete da s nekim od NBA klubova potpiše ugovor od nekoliko desetaka milijuna dolara, onaj kojim se osigurava egzistencija i unucima i praunucima.

Kako je ovih dana bila vrlo aktualna priča oko toga koga će Lakersi dovesti, jedan je novinar napisao da bi Bojan za LeBronovu družinu bio savršeno pojačanje. Jer, trenutačno nema boljeg rasnog šutera, a da je dostupan. On je trenutačno deseti tricaš NBA lige po postotku dalekometnih ubačaja (43 posto), u jednom trenutku je bio i vodeći s 53 posto, a i prošle je sezone bio iznad 40 posto.

Osim toga, baš protiv LeBrona, u doigravanju, Bojan je pokazao da može igrati i odličnu obranu pa će za njega ovo ljeto biti priličan broj zainteresiranih. I dok je prošlih sezona, osim vrhunskih predstava, znalo biti i utakmica u kojima je napadački bio pasivan, ove sezone je takvih nastupa vrlo malo. Štoviše, Babo je konzistentna ofenzivna snaga jedne od boljih momčadi Istoka.

– Uživam povjerenje svojih suigrača i možemo reći da je ovo najbolja sezona moje karijere – nedavno je kazao najnoviji Večernjakov laureat.