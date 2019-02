Gasol otišao u Toronto, Teodosić ostao bez kluba

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac promijenio je klub u NBA ligi, ali ne i grad. Kako prenosi ESPN, Zubac i Michael Beasley su napustili LA Lakerse u zamjenu za centra LA Clippersa Mikea Muscale.

Čelnici klubova dogovorili su 'razmjenu nekoliko sati prije završetka transfer roka u NBA ligi, a Zubac će tako ostati u istoj dvorani, ali u drugom klubu.

Klub je promijenio i španjolski košarkaš Marc Gasol koji je napustio redove Memphisa, a karijeru će nastaviti u Torontu. U suprotnom su smjeru krenuli Jonas Valančiunas, Delon Wright i CJ Miles.

Gasol je za Memphis igrao od 2008. godine, a prije toga je bio član Girone i Barcelone.

Prema pisanju američkih medija kapetan srpske košarkaške reprezentacije Miloš Teodosić je ostao bez kluba nakon što LA Clipperi na njega više ne računaju.

Isplatili su mu ugovor do kraja, oko 12 milijuna dolara, a on će postati formalno slobodan za 48 sati. Do tada, neki drugi klub ima pravo ponuditi mu ugovor. Ako se to ne dogodi izvjestan je povratak u Europu.