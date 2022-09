Jokić razmišlja o oproštaju od Srbije? 'Nitko nije želio na Hrvatsku, poraz bi prouzročio tektonski poremećaj'

Srbija je šokantno ispala već u osmini finala Eurobasketa od najugodnijeg iznenađenja prvenstva, Italije.

Iako su bili među prvim favoritima, ne samo za medalju, nego i europski naslov, srpski košarkaši su se u ranoj fazi natjecanja oprostili od borbe za europski tron. Izbornik Pešić nije stigao s ostatkom ekspedicije u Srbiju, nego je iz Berlina produžio prema Munchenu, uskoro se očekuje njegovo očitovanje.

- Imali smo prelaganu skupinu i tu je bilo nekakvo kalkuliranje. Kao, idemo sada izgubiti od Poljske. Lakše je to reći nego učiniti, skoro nemoguće. Ne treba se to događati, jedino da smo odmarali Nikolu Jokića, ali pričali smo o tome već… Nitko nije htio Hrvatsku. Da smo izgubili od Poljske, išli bi na Hrvatsku, što bi to onda bilo?! Tektonski poremećaj. Tek tada bi svi rekli 'htjeli ste, evo vam sada'. - rekla je legenda srpske košarke Miroslav Berić u podcastu 'S Lukom i Kuzmom'.

Tamošnji mediji pišu o navodnom oproštaju najboljeg igrača Nikole Jokića. 27-godišnjoj NBA zvijezdi je navodno 'puna kapa svega' i nema motivacije za nastaviti nositi reprezentativni dres.

- Takav je mentalitet u Srbiji. Mi ne volimo sport, ne volimo košarku, mi volimo da pobeđujemo. Svi bismo voleli zlato, svi bismo voleli medalju, ali to je stvarno jako daleko. - požalio se Jokić prije početka priprema za Eurobasket.

