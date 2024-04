Jesu li podcijenili hrvatskog prvaka uoči ključne utakmice sezone? Teško je reći što stoji iza ovog poteza

Rukometaši Zagreba večeras u Montpellieru (20.45 sati) s istoimenim suparnikom igraju uzvratnu utakmicu doigravanja za plasman u četvrtfinale Lige prvaka. Prvi susret u zagrebačkoj Areni završio je 27:27 pa se večeras kreće od nule. Montpellier je odlučio ugostiti Zagreb u manjoj dvorani, kapaciteta 3000 gledatelja. Je li Zagreb neatraktivan suparnik ili domaćini misle da će imati bolju atmosferu, ostaje vidjeti.

Moramo biti strpljivi i pametni

– Veliki je ulog u pitanju tako da očekujem jednu tvrdu i čvrstu utakmicu. Očekujem furiozan start s njihove strane jer će se htjeti što prije odvojiti i tako prelomiti pitanje pobjednika. Na nama je da budemo strpljivi, pametni, da cijenimo svaku loptu, da se bacamo na glavu i borimo te da probamo dočekati svojih pet minuta. Mislim da nećemo vidjeti neke velike novitete u odnosu na prvu utakmicu, premalo je vremena za nešto uvježbati u tako kratkom periodu. Mi smo pripremili nekoliko novih detalja i sitnica, za više od toga nije bilo ni vremena – rekao je Jakov Gojun, stožerni igrač obrane.

– Naravno da je bitno da odigramo kvalitetnu obranu, to je naš zaštitni znak tijekom cijele sezone. Oni će, očekujem, htjeti nametnuti neki tempo i ritam i svesti igru na što više trke, a što manje šest na šest. Očekujem i dobru atmosferu. Nama će to biti dodatna motivacija, jer gušt je igrati u takvoj atmosferi – zaključio je Gojun.

Koje su moguće prednosti Zagreba u uzvratu? U prvom redu to bi morali biti vratari. U dosadašnjem dijelu sezone sva tri vratara Zagreba – Mandić, Grbavac i Panjtar – imaju preko 30 posto obranjenih šuteva, dok je kod Montpelliera iznad 30 posto samo Bolzinger. Prednost Zagreba bit će sporija igra jer je domaćin igra brzo bez obzira na to koliko imali tehničkih pogrešaka. Tamo gdje Montpellier vidi svoju priliku u odnosu na prvu utakmicu jest broj isključenja. Do utakmice u Zagrebu oni su bili u prosjeku na šest minuta isključenja, a onda su u Zagrebu ostvarili negativan rekord – 16 minuta igrali su s igračem manje. Montpellier na domaćem parketu postiže u prosjeku 29 pogodaka, a Zagreb u gostima prima samo 24,4 pogotka. U prilog tome ide i posljednje gostovanje Zagreba u Montpellieru 2021. godine kada su izgubili s pogotkom razlike (23:24). U odnosu na tu utakmicu rosteri obiju momčadi su se dosta promijenili. U Montpellieru više nema Descata, Bosa, Gudmundssona, Šege i Walliniusa, a u Zagreba više nema Šipića, Vistoropa, Slavića, Muse, Matanovića, Ravnića, Hrstića, Obranovića i Grahovca. Drugim riječima, ostali su tek Klarica, Srna, Mandić, Ćavar, Gojun i Čupić. Te sezone momčad je vodio Ivica Obrvan, danas izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije i trener Podravka Vegete.

Obje momčadi su po dvaput osvajale Ligu prvaka. Zagreb 1992. i 1993. godine, a Montpellier 2003. i 2018. godine. Zagrebaši su posljednji put igrali u četvrtfinalu Lige prvaka 2016. godine, a Montpellier 2022. godine kada je za prolaz u Final-four u dvije utakmice ispao od poljskog Kielca. Inače, kada je Montpellier prvi put osvojio Lige prvaka, 2003. godine, na putu mu se našao Zagreb, i to u četvrtfinalu. Nakon zagrebačkih 28:28 u uzvratu je bilo čak plus devet za francusku momčad. Bilo je to vrijeme kad je za Montpellier igrao Nikola Karabatić, a njegov brat Luka tad je igrao tenis. Uz Karabatića bili su tu još Omeyer i Martini na vratima, Guigou na krilu, Dinart u obrani. Od stranaca igrala su dva Srbina, Bojinović i Stefanović. Zagreb je u svojim redovima imao nekoliko svježih svjetskih prvaka s Hrvatskom – Lackovića, Sulića, Špoljarića, Kelentrića i Matoševića. Od stranaca bili su tu Makedonci Stoilov i Angelovski te Ukrajinac Nat.

Teško bez Lazarova

– Sjećam se da smo bili oslabljeni u uzvratu jer zbog ozljede nije igrao Kiro Lazarov. Ja sam putovao s momčadi, ali nisam igrao zbog ozljede. Montpellier je u to vrijeme imao zaista jaku momčad i zasluženo su te godine osvojili naslov. Zanimljivo je da će se večerašnja utakmica igrati u istoj dvorani u kojoj smo i mi tada igrali. Ali ovoga puta Zagreba ima puno bolju šansu za proći dalje nego što smo je mi imali – rekao je Tomislav Farkaš, nekadašnji igrač Zagreba.