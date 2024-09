Jeličić se posuo pepelom nakon skandaloznog ispada prema hajdukovcu. Evo kako se ispričavao

Makedonska legenda za VL

Bivši dinamovac: Najmoćniji klub u Jugoslaviji bila je Zvezda, drugi vojni Partizan, a treći komunistički Hajduk

- Baš kada sam pomislio da je nevjerojatno da Dinamo ne može naći stan za svog igrača, dođu oni po mene i voze me po gradu. I odvezu me na Cmrok, u kuću na tri kata s dvorištem. Pitaju me jesam li zadovoljan. Pa ja sam tražio stan, a ne kuću, bez obzira na to što su sa mnom supruga i jednogodišnji sin. I tako ja postah susjed komunističkom čelniku Vladimiru Bakariću.