Jedan od ponajboljih košarkaša današnjice priključio se Grčkoj

Giannis Antetokounmpo, ponajbolji košarkaš današnjice, trebao bi odjenuti dres grčke reprezentacije i zaigrati za nju na Europskom prvenstvu koje se održava ove godine od 1. do 18. rujna.

Domaćini EuroBasketa bit će Češka, Gruzija, Italija i Njemačka, a premda dolazak Antetokounmpa nije službeno potvrđen očekuje se kako je sam košarkaš u velikoj mjeri naznačio svoje nakane u idućim mjesecima.

Foto: Winslow Townson/REUTERS May 15, 2022; Boston, Massachusetts, USA; Milwaukee Bucks forward Giannis Antetokounmpo (34) tries to go between Boston Celtics forward Jayson Tatum (0), guard Payton Pritchard (11) and center Al Horford (42) during the second half of game seven of the second round of the 2022 NBA playoffs at TD Garden. Mandatory Credit: Winslow Townson-USA TODAY Sports Photo: Winslow Townson/REUTERS

Naime, 27-godišnji Antetokounmpo, inače igrač Milwaukee Bucksa, je objavio vlastitu sliku u dresu reprezentacije Grčke te je pored nacionalne zastave napisao - uskoro. U posljednjih osam godina Giannis nosi dres Grčke za koju je ukupno skupio 49 nastupa, a posljednji je nastup upisao na Svjetskom prvenstvu prije tri godine u Kini. S Grčkom još uvijek čeka medalju na velikom natjecanju, a podsjetimo i kako je prije dvije sezone Antetokounmpo bio najbolji igrač finalne NBA serije u kojoj je njegov Milwaukee svladao Phoenix i postao prvak.

Moguće je da će Antetokounmpo zaigrati za Grčku i krajem kolovoza u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, protiv Srbije i Belgije, a recimo kako je Grčka na EuroBasketu smještena u skupini C gdje se nalazi i Hrvatska. Suparnici će im još biti Italija, Estonija, Ukrajina i Velika Britanija.