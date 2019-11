Ostaje ili odlazi! Kovač: 'Kako bih trebao išta znati nakon ove utakmice?'

Niko Kovač ju u Frankfurtu dobio strašan udarac od svog bivšeg kluba. Bayern je na gostovanju kod Eintrachta izgubio s 1:5. Hoće li ovaj poraz koštati hrvatskog trenera posla u bavarskom gigantu?

Nakon utakmice David Alaba otišao je razgovarati s navijačima...

David Alaba talking to the fans after the game. #SGEFCB pic.twitter.com/DAL1pfOSXC