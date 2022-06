Jana Fett prokockala lijepu šansu protiv prve tenisačice svijeta

Hrvatska tenisačica Jana Fett u 1. kolu Grand Slam turnira u Wimbledonu uvjerljivo je izgubila od prve tenisačice svijeta Poljakinje Ige Swiatek s 0:6, 3:6.

Swiatek je projurila kroz prvi set s tri breaka. Fett je imala samo jednu priliku za obrat, ali ju je propustila.

U drugom setu Fett je krenula odlučnije i puno bolje. Odmah u prvom gemu oduzela je servis Poljakinji, ali njena protivnica ga je odmah vratila. Fett ponovno oduzima servis za vodstvo 3:1, a u sljedećem, petom gemu, imala je vodstvo 0:40 i sve skupa pet break lopti. No, Swiatek je sve to spasila i odgovorila s pet osvojenih gemova i stigla do očekivane pobjede.

Danas još Petra Martić igra protiv Amerikanke Shelby Rogers, a Donna Vekić također protiv Amerikanke Jessice Pegule.