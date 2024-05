Jakriović je Théophilea vratio s ruba mirovine i učinio ga najjačom karikom u obrani Dinama

Dinamo i Rijeka odigrali su prvu utakmicu finala kupa bez pogodaka, ali i bez dobrog nogometa. U redovima Rijeke najbolji je bio vratar Zlomislić jer je imao jednu (!) sjajnu obranu, a kod Dinama je najbolje djelovao Kevin Théophile-Catherine. Kad su na jednoj strani najbolji golman, a na drugoj stoper, a da nisu odradili nekakav spektakularan posao, onda je jasno kakvu smo utakmicu gledali.

No, Théophile je zaslužio epitet igrača utakmice, on je svoj posao odradio na pravi način, taj čovjek ima mirnoću i neprestano je fokusiran, nekad mu je to i mana jer nema opuštenosti, ali u srijedu je sve odradio na visokoj razini. Taj 34-godišnji Francuz postao je najčvršća karika plave obrane. A podsjetimo da mu je prošlog ljeta istekao ugovor s Dinamom, da je gotovo bio u igračkoj mirovini. No, ostao je živjeti u Zagrebu, redovno je trenirao i trener Dinama Sergej Jakirović odlučio je priključiti ga momčadi jer je imao problema na stoperskim pozicijama. Taj je potez izazvao i podsmijehe.

VIDEO Igrači Dinama slavili s navijačima na benzinskoj postaji

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stalno se vade njegovi kiksevi

No, Jakirović koji je nakon odlaska Darija Šimića preuzeo sportsku politiku imao je na toj poziciji najstandardnijeg igrača Dinamove posljednje linije u Dini Periću. Tu je i najskuplji stoper u povijesti maksimirskog kluba, Boško Šutalo (kupljen od Atalante za 4 milijuna eura). Ali, on nakon ozljede križnih ligamenata nije bio dosegao nekadašnju razinu forme. Dinamo je tijekom 2023. angažirao još trojicu stopera: Maura Perkovića iz Istre 1961 (za dva milijuna eura), Maximea Bernauera iz drugoligaša Pariza (1,2 milijuna eura), te Urugvajca Joaquína Sosu (na posudbu iz Bologne). No, svi se oni nisu nametnuli, pa je stopera igrao Stefan Ristovski, po vokaciji bek.

Jakirović je u Théophileu kojeg je priključio u listopadu dobio iskusnog stopera koji nije trebao prilagodbu, pravog profesionalca s uvijek maksimalnim pristupom. Naravno da se uz Théophilea uvijek vežu i njegove greške, a bilo je i onih kardinalnih, pogotovu protiv Šahtara kad su plavi u nadoknadi primili dva pogotka, kod oba je "kumovao" Théophile, pogotovo kod udaranja vratara Šahtara u svom kaznenom prostoru. Bilo je tu i drugih grešaka, kratko odigranih lopti, igranje rukom u 16 metara. No, Théophile je za Dinamo dosad odigrao 180 utakmica, veliku većinu jako dobro i nedavno ga je hvalio i novi sportski direktor Dinama kad je govorio o povratku plavih legendi ili dovođenju stranaca.

– Apsolutno sam zagovornik da se vrati igrač koji je ponikao u našem sustavu, ali to mora biti u kontekstu da taj igrač može nama i dalje pridonijeti. On mora i karakterno pomoći u razvoju mlađih. Mora se stvoriti idealna situacija da klub može podnijeti njihovu plaću i da smo deficitarni na toj poziciji, tako da to nije jednostavno. Primjerice, Théophile je odradio strašan posao u razvoju Gvardiola i Šutala, nakon prvih treninga s Gvardiolom rekao je da će biti najbolji stoper na svijetu. Kad dolaze igrači izvana, ključ je da imaju liderske crte na visokoj razini jer ga ne dovodimo samo za rezultat – rekao je nedavno Marko Marić.

Nije Théophile ni od povratka u Dinamo igrao bezgrešno i savršeno, ali to nije niti jedan igrač nikad uspio tijekom sezone, bilo je kod njega loših procjena, proklizavanja kad se nisu smjela dogoditi, ali puno je više dobroga donio Dinamu.

Šest naslova s plavima

Théophile je jako dobar primjer i mladim igračima, riječ je o vrhunskom profesionalcu kojeg su nam upravo zbog takvog pristupa hvalili svi stručnjaci. I sad je svojim povratkom puno pomogao svojim suigračima, iako Bernauer često griješi, uz Théophilea je puno više igrao, imao je i neke izuzetno dobre partije, no pomogao je Maxu da se adaptira, sve je bilo lakše i Pierre-Gabrielu kad je uz sebe imao sunarodnjaka, pa i Mauro Perković koji je jedno vrijeme bio standardan kao lijevi bek ili stoper uz Théophilea je izgledao jako dobro, pogotovu u defenzivnim zadaćama. Da, zna Théophile i pogriješiti, ali možda i zato što se on ne skriva po terenu, on traži loptu, otkriva se i nudi u potpuno je opravdao svoj dolazak, od povratka do danas odigrao je 27 utakmica, sad je s Dinamom osvojio već šesti naslov prvaka, a u srijedu može pridodati i drugi osvojeni kup.

GALERIJA Odluka će pasti na Rujevici: Tresle se grede, ali golova između Dinama i Rijeke nije bilo