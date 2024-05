'Ta priča oko gola u gostima se banalizira! Tko je branio Dinamu i Rijeci da odigraju bolje?'

U studiju Večernjeg TV-a gostovao je Nikola Jurčević koji je, s našim novinarom Željkom Jankovićem, komentirao neke najaktualnije nogometne teme. Počeo je o finalu nogometnog kupa.

- Prva utakmica finala Hrvatskog nogometnog kupa nije bila na razini očekivanja. Obje su momčadi bile prazne, bez energetskog naboja s puno kalkulacija i usporenog ritma. Bilo je dosta razočaravajuće - počeo je Nikola Jurčević.

Po mnogima je sporno pravilo pogotka u gostima, je li zbog toga izvedba obiju momčadi bila slabašna.

- To mi je tanko opravdanje. Bilo bi puno bolje da se igra po pravilima gotovo svih europskih kupova. No, ta priča se banalizira i deplasirano je tražiti ključni uzrok u tome. Nitko nije mogao zabraniti igračima da budu bolji. Volio bih da se igra jedna utakmica kupa i da nema tog pravila. No, kada nam rezultat nije zadovoljavajući, odmah tražimo razloge u grču ili velikom ulogu.

Foto: Večernji TV

Kome dajete prednost u uzvratu?

- Situacija mi je identična kao pred ključni prvenstveni sraz Rijeke i Dinama na Rujevici. Rijeka puno bilje izgleda na Rujevici i ovim remijem su si povećali samopouzdanje. Dinamov adut je navika pobjeđivanja i osvajanja titula i zbog toga su u blagoj prednosti.

Prokomentirao je Jurčević završnicu našeg prvenstva.

- Rijeka je najugodnije iznenađenje sezone, bez obzira kako će završiti priča u finalu kupa. Za mene su oni pobjednici, bez obzira na ishod. Velike su zasluge Željka Sopića koji je donio energiju i dinamiku u klubu. Zbog tog samopouzdanja momčad je bila dobra. No, nije jednostavno preko noći doći do pobjedničkog garda kojeg Dinamo ima. Ne mislim da je Rijeka deficitarna u kadru. Imaju nekolicinu dobrih igrača s kojima je Sopić mogao kalkulirati. Presudile su nijanse. Rijeka je u spomenutom srazu s Dinamom na Rujevici bila bliže pobjedi. Presudio je genijalni potez Petkovića i došlo je do Rijekina pada.

Mentalne igrice ključne su u vrhunskom sportu, teško je zaustaviti psihološki pad momčadi.

- Važna je energija koju momčad mora imati u svakoj utakmici. Zbog toga neke momčadi igraju iznad mogućnosti. Tu je ključna širina kadra jer ne možeš se cijelu sezonu osloniti na taj zanos. Tu je Dinamo najjači koji je godinama izgradio sustav.

Sergej Jakirović ipak je doveo momčad na optimum i moguće će završiti sezonu s dvostrukom krunom, a prije samo koji mjesec bilo je drvljem i kamenjem po njemu?

- Zaslužuje sve pohvale jer je preuzeo momčad u teškoj situaciji. Pronašao je dobitnu kombinaciju, promijenio sustav. Najvažnije je da su osvojili naslov prvaka.

Željko Janković i Nikola Jurčević Foto: Večernji TV

Hajduk se ove sezone prenapregnuo na svim razinama, kao nikada, a opet su doživjeli fijasko?

- Bit će teško onima koji su preuzeli klub. Potpuno je jasno da za upravu slijede veliki problemi jer je momčad preskupa. Imaju stalno pun stadion, no ta priča ima i onu ružniju stranu jer momčad očito vrlo teško podnosi pritisak. U Splitu imaju veliki broj poraza i u stalnom su grču. Pitanje je kakav će Hajduk biti sljedeće sezone.

Europsko prvenstvo je pred vratima.

- Možemo biti optimisti, ali... Imamo skupinu igrača koji su u naletu, Modrića koji je fenomen, Kovačić i Gvardiol sjajni su u Cityju, Budimir je odličan, Petković obara rekorde, Stanišić, Pašalić... No, nemamo igračku supstancu kao neke velike momčadi. Imamo problem na bočnim pozicijama, tu mislim da će Dalić morati improvizirati na krilnim pozicijama. Imat će izbornik dileme za stoperske pozicije. Šutalo je ove sezone imao peh odlaskom u najslabiji Ajax što je dosta utjecalo na njegovu izvedbu... Bit će važno da vrate samopouzdanje.

Luka Modrić opet je u finalu Lige prvaka, s druge strane ovaj put će mu biti dortmundska Borussija, odnosno, vaš prijatelj Edin Terzić.

- On već nekoliko godina zaslužuje velike pohvale. S nama je proveo četiri godine i kao dečko s 32-33 godine imao je veliku perspektivu i energiju. On je veliki radoholičar, u to je doba bio posvećen dubinskim analizama na suvremen način. No, zadržao je socijalnu inteligenciju, njemački pristup i hrvatsko-bosanski kliker i situacijsku inteligenciju. Pred njim je utakmica života u kojoj nema što izgubiti jer svi očekuju da Real pobijedi. No, u nekim je elementima Dortmund moćniji od Reala.

Dakle, učeći od vas i Slavena Bilića, Terzić je započeo svoj put prema finalu Lige prvaka?

- Pa moglo bi se reći. Iako se mi sada svi više hvalimo kako smo radili s Edinom - smije se Jurčević.

Navodno je ključna bila analiza koju je Terzić napravio za Slavena Bilića?

- Mi smo se tada pripremali za Euro, a Slaven je imao kontakt s ljudima koji su Edina pohvalili. On je napravio analizu koja je bila vrlo zanimljiva. Slaven je htio osvježiti stožer ljudima koji su educiraniji od nas u tom smislu. Analizirao je utakmicu s Irskom, a s obzirom na to da smo dobili tu utakmicu, sve se poklopilo.

Za koga ćete navijati u finalu Lige prvaka?

- Uvijek navijam za Real zbog Luke Modrića. No, ovo je specifična situacija. S Terzićem sam proveo četiri i pol godine, tako da ću se ovaj put opredijeliti za Borussiju Dortmund. Neću kazati da mi je svejedno, moram biti iskren, ovo je osobna razina - zaključio je Jurčević.

