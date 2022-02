Jaganjac nakon velike pobjede protiv Vardara: Naporan put nas je motivirao

Rukometaši Nexea iz Našica ostvarili su vrijednu pobjedu na startu SEHA Gazprom lige. Pobijedili su Vardar, ne tako davno dvostrukog prvaka Europe, i to usred Skoplja. Bilo je 25:24 za Našičane koji su tako prvi put u povijesti upisali gostujuću pobjedu protiv Vardara.

– Imali smo strašno naporan put do Skoplja i baš zbog tog napornog puta rekli smo u svlačionici: "Idemo pobojediti kako bi napor od puta imao smisla." Naime, prije Skoplja gostovali smo u Dubrovniku gdje smo odigrali prvenstvenu utakmicu s domaćinom. Potom smo preko Crne Gore i Kosova doputovali u Skoplje – istaknuo je Halil Jaganjac koji je postigao pet pogodaka.

Ukrajina ili Dalmacija?

Putešestvije se nastavljaju odlaskom u Zaporožje?

– Još ne znam hoćemo li u Ukrajinu ili u Dalmaciju. Naime, Motor ima problema s igračima pozitivnim na koronavirus pa su tako morali otkazati prvi susret SEHA Gazprom lige protiv Vojvodine. Ako nećemo u Ukrajinu, onda ćemo odraditi kup-utakmicu protiv Kaštela u gostima – naglasio je Jaganjac.

Vratimo se susretu protiv Vardara... Kontrolirali ste rezultat veći dio utakmice?

– Od početka do kraja smo bili stalno u vodstvu, imali smo tek jednu manju krizu početkom drugog poluvremena kada je domaćin serijom od 4:0 došao do minimalnog vodstva. Naša obrana bila je na visokom nivou što se vidi iz broja primljenih pogodaka. Vratari i jedne i druge momčadi nisu briljirali, ali su zato obrane bile dobre. Razgovarao sam prije utakmice s Gadžom, našim reprezentativcem koji igra za Vardar, pa mi je rekao da se još moraju uigrati i prihvatiti ideje novog trenera Davisa. Njima je ovo bila prva utakmica nakon stanke. Trebali su igrali protiv Metalurga, ali i taj je susret odgođen – kaže Jaganjac.

Kako se vi osjećate nakon potresa mozga koji ste zaradili na Europskom prvenstvu?

– Dobro se osjećam. Postoji još taj mali strah. Nisam vjerovao da ću se ovako brzo oporaviti jer prva tri-četiri dana nakon ozljede nisam znao ni tko sam ni gdje sam. Poslije oporavka bio sam spreman vratiti se u Mađarsku, ali sam onda dobio pozitivan test pa sam morao idućih deset dana u izolaciju. Priključio sam se momčadi neposredno prije puta u Dubrovnik. Tamo sam malo igrao, tek toliko da osjetim loptu. Protiv Vardara nije bilo loše, no još je to daleko do moje najbolje forme – rekao je Halil.

Ispit sezone, dolazi Aix

Za Našičane ubrzo dolazi utakmica drugog dijela sezone, gostovanje francuskog Aixa u skupini Europske lige. Našičani su nakon šest odigranih utakmica na trećem mjestu s osam bodova, koliko ima i drugoplasirani švedski Sävehof. Prvi je Magdeburg s 11 bodova. Aix je pak posljednji, šesti, sa samo jednim bodom.

– Aix ima puno kvalitetniju momčad nego što to pokazuju rezultati. Oni će napraviti sve kako bi u posljednja četiri kola osvojili sve bodove i tako se ugurali u osminu finala. Neće biti lako, istina, tamo smo ih pobijedili. Nama pobjeda znači potvrdu plasmana među 16 najboljih što nam je bio prvi cilj u Europi ove sezone. Nakon domaćeg susreta protiv Aixa imamo seriju teških utakmica u Europskoj ligi, idemo u goste Sävehofu i Logronesu, a onda u posljednjem kolu dočekujemo Magdeburg – zaključio je Jaganjac.

Da se malo dotaknemo reprezentacije, u kvalifikacijama za SP izvukli smo pobjednika susreta između Ukrajine i Finske?

– Ždrijeb je dobar i vjerujem da ćemo se plasirati na SP. Za mene je EP prerano završio pa jedva čekam sljedeće veliko natjecanje. Bit ću godinu dana iskusniji i, vjerujem, još bolji – istaknuo je Halil.