Izbornik uoči početka prvenstva: 'Protivnici su nezgodni, ali navijači će nas podići ako posrnemo'

Mislim da smo spremni, imamo još nekoliko treninga prije prve utakmice, od koje puno zavisi, kazao je izbornik hrvatskih rukometaša Dagur Sigurdsson uoči početka Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj. Hrvatska prvu utakmicu u zagrebačkoj Areni igra u srijedu navečer s Bahreinom, a Sigurdsson hvali ozračje u ekipi, pogotovu nakon uvjerljive pobjede nad Slovenijom u pripremnoj utakmici u petak.

"Moramo vidjeti kakva je situacija s Davidom Mandićem, nije trenirao nakon utakmice, nadamo se da će večeras trenirati. Cindrić je, nadamo se, na dobrom putu da se potpuno oporavi. Imali smo tri vrlo različite pripremne utakmice. Protiv Italije nismo imali cijeli sastav, no mislim da smo dobro igrali, poglavito obranu i protunapade. Uoči Sjeverne Makedonije poprilično smo žestoko trenirali i to se vidjelo na terenu, igrači su bili teški i svašta smo isprobavali, a na kraju sam zadovoljan s pobjedom u toj utakmici. Protiv Slovenije igrači su bili svježi, mogli ste vidjeti i agresivnost i oštrinu, to je bila dobra utakmica za nas", kazao je Sigurdsson, koji se potom osvrnuo na protivnike u skupini Bahrein, Argentinu i Egipat.

"Uvijek je pomalo nezahvalno igrati protiv momčadi koje nisu iz Europe jer nisu tako jednostavni za analizu, a kamoli za igrati s njima. Bahrein znam jako dobro, igrao sam s Japanom protiv njih možda i više od deset puta. Znam jako dobro trenera, također je Islanđanin. Snažna su momčad, poglavito najboljih osam, devet igrača. Rutinirani su, već jako dugo igraju zajedno. Bit će to veliki test za nas. Protiv Argentine moramo biti vrlo oprezni, jer su neugodni, a tiče Egipat je top momčad, možda i najbolja izvan Europe. Naša skupina je veoma teška, ali niti mi nismo loši. Moramo biti maksimalno oprezni i koncentrirani jer želimo prvenstvo otvoriti na pravi način", kazao je Islanđanin, koji je zatražio podršku od navijača.

"Trebat će nam podrška s tribina, pogotovu ako se stvari ne budu dobro razvijale na terenu.Svjesni smo da će Arena svaki put biti puna. Navijači su ti koji nas mogu i moraju pogurati u nekim trenucima kada ne budemo najbolji", zaključio je Sigurdsson, koji će konačan sastav za SP objaviti večeras ili u utorak ujutro.

Marin Šipić je standardan na mjestu pivota. "Nadam se da je pravo lice Hrvatske ova treća utakmica protiv Slovenije. No, to su sve prijateljske utakmice, ne znaš jesu li suparnici čuvali najjača oružja za prvenstvo. Te su utakmice da isprobaš taktiku, da vidiš kako će to funkcionirati. Mislim da ćemo sve to osjetiti kada izađemo pred punu zagrebačku Arenu. Bio sam dio ekipe 2020. kada smo osvojili srebro, navijači ti daju nenormalnu snagu u nekim trenucima. Bahrein je dobra ekipa koja može napraviti štetu, no ne mogu taj ritam držati svih 60 minuta. O Argentini imam slično mišljenje, a Egipat je najteži od tri protivnika", kazao je Šipić.

O prvom vrataru Dominiku Kuzmanoviću umnogome će ovisiti uspjeh na prvenstvu. Imao je samo šest godina kada je Hrvatska posljednji put bila domaćin Svjetskog prvenstva, kojeg je gledao na televiziji i nije mogao ni sanjati da će jednog dana dobiti priliku da igra takvo natjecanje u Areni. "Protiv Slovenije sam prvi put branio u Areni. I bilo mi je odlično. Ja volim velike dvorane i dobre atmosfere. A mi imamo najbolje navijače na svijetu i ne sumnjam da će nas nositi cijelo prvenstvo. Žao mi je što nema mog velikog prijatelja Mateja Mandića jer ovo je njegov dom, ali siguran sam da ćemo Ivan Pešić, Matija Špikić i ja sve napraviti da budemo na visokom nivou. U prijateljskim susretima smo igrali obranu 6-0, ali meni dogovara i 5-1 ako to budemo igrali. Važna mi je energija obrane ispred mene, a ona je protiv Slovenije bila prva i nadam se da će tako biti i na prvenstvu“, kazao je Kuzmanović.

Hrvatska je sudomaćin 29. svjetskog rukometnog prvenstva koje počinje u utorak, a grupna faza igrat će u Poreču, Varaždinu i Zagrebu.