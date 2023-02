Život u Švedskoj: 'Zlatno pravilo je - nikad nemojte ići u restorane. To je ovdje skup sport'

Kolike su šanse da vas prvi taksist kojeg susretnete u Švedskoj, na putu od željezničke stanice u Jönköpingu do hotela, jer došli ste pratiti Svjetsko rukometno prvenstvo, prvo ne pita odakle ste? Kladioničari bi rekli da je koeficijent na to 1,01, što znači da u slučaju pogotka ne biste dobili baš ništa, koliko god novca uložili. I tako, nisam još ni sjeo kad evo čuvenog pitanja: Odakle ste? (Where are you from?).



– Iz Zagreba – kažem, a on će na to: – Nice, I'm from Sarajevo.