Izabrali smo teži put kako osvojiti bodove, na medalju čekamo od 2013. godine

Hrvatski rukometaši postigli su i drugu pobjedu u kvalifikacijskoj skupini za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se 2024. godine održati u Njemačkoj. Nakon Grčke u Varaždinu (33:25), jučer su u ranom terminu (susret je počeo u 13.45) pobijedili u gostima Belgiju (30:27). S četiri boda gotovo su sigurni u plasman na EP jer teško da će na domaćem parketu izgubiti od Belgije i Nizozemske, a sigurno mogu očekivati bodove i u uzvratu u Grčkoj. Možda će najveća kušnja biti susret s Nizozemskom u gostima s obzirom na to da su s tom reprezentacijom igrali neodlučeno u Mađarskoj na posljednjem Europskom prvenstvu. Ovo je inače bila treća međusobna utakmica Hrvbatske s Belgijom i treća pobjeda naših rukometaša.

U odnosu na susret s Grčkom, izbornik Hrvoje Horvat u sastav je uvrstio Luku Lovru Klaricu pa je imao dva desna vanjska na raspolaganju. Zbog ozljeda su kod kuće ostala dvojica Ivana, vratar Pešić i desno krilo Čupić.

Problemi i dalje vidljivi

Već u prvom poluvremenu dalo se naslutiti da će ovo biti teška borba za bodove. Doduše, imala je Hrvatska plus četiri (10:6) u 16. minuti, ali je brzo prokockala prednost. U drugom poluvremenu potpuni preokret i nakon samo devet minuta Belgija je prvi put povela (18:17). Od tada pa do kraja utakmice igralo se pogodak za pogodak. Šest minuta prije kraja utakmice Hrvatska je povela s 26:24, ali se Belgijci nisu predavali i tri minute prije kraja uspjeli su izjednačiti (26:26). Ipak, na kraju je odlučujuće bilo iskustvo i kvaliteta naše reprezentacije koja je osvojila još dva boda.

- Izabrali smo teži put, nismo u prvom dijelu iskoristili priliku da rezultatski odmaknemo. Lettens je vratio Belgijce u igru, bila je to velika borba, no cilj smo ostvarili, osvojili smo bodove. Problemi su bili vidljivi i na tome trebamo raditi. Pobijedila je momčad, Kuzmanović je pokazao zrelost, Lučin je igrao hrabro kada je to bilo potrebno, a Duvnjak i Musa iznijeli su središnji dio zone igrajući svih 60 minuta. Trebamo raditi na tome da postanemo prava momčad jer jedino tako ćemo biti bolji.

Ova akcija bila je uvertira u ono što nas čeka u siječnju sljedeće godine – Svjetsko prvenstvo u Poljskoj i Švedskoj. Nakon nekoliko kikseva u posljednje vrijeme (SP u Egiptu 2021., neodlazak na OI u Tokio, EP 2022.), vrijeme je da reprezentacija napravi ozbiljan rezultatski iskorak.

Na medalju čekamo od 2013.

Naravno, bilo bi sjajno kada bi Hrvatska na SP-u osvojila medalju, ali ondje će našima glavni cilj biti da izbore nastup na kvalifikacijskom turniru za odlazak na Olimpijske igre u Pariz 2024. Hrvatska je posljednju medalju na velikim natjecanjima osvojila 2020., srebro na EP-u, ali je malo zabrinjavajuće što je posljednju medalju na SP-u, broncu, osvojila 2013. godine u Španjolskoj. Dvije godine kasnije bila je šesta, pa 2017. četvrta, 2019. šesta, a 2021. naši su rukometaši postigli najgori plasman na SP-ima – 14. mjesto. U tih devet godina promijenilo se nekoliko izbornika – Slavko Goluža, Željko Babić, Lino Červar i sada reprezentaciju vodi Hrvoje Horvat.

>> VIDEO: Izjava izbornika Hrvoja Horvata na okupljanju rukometne reprezentacije uoči kvalifikacija za EP 2024.