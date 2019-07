Ivanišević objasnio zašto je dao spornu izjavu o ubijanju Srba: 'Rekao sam to...'

Goran Ivanišević i Novak Đoković počeli su surađivati uoči Wimbledona, a neki od navijača srpskog tenisača nisu bili zadovoljni izborom njihovog ljubimca pa su pronašli izjave koje je Ivanišević navodno izjavio za vrijeme Domovinskog rata u New York Timesu.

"Pokazali su mi kako pucati, samo iz zabave. Pustili su me da pucam iz mitraljeza. Bilo ga je teško kontrolirati, ali je bio lijep osjećaj – meci su izlazili. Razmišljao sam kako bi bilo lijepo da neki Srbi stoje ispred mene", rekao je navodno tada Ivanišević, a naš proslavljeni tenisač odlučio je objasniti cijelu priču iza ovih izjava iz 1993. godine.

On je za dnevni list "Politika" rekao da je devedesetih na turnirima bio pod stalnom pratnjom policije i da nije mogao izlaziti iz hotelskih soba, a da je 1992. godine na meč u Adelaideu došlo "pet do deset srpskih navijača koji su mu prijetili s tribina da će ga ubiti, preklati i da su mu vrijeđali majku najgorim psovkama".

Ivanišević je otkrio i da su ga ti policajci tih dana, obzirom nije mogao nigdje izaći, pozvali na strelište gdje oni vježbaju i da je s njima pucao u mete.

"Kasnije su novinari doznali da sam bio tamo i pitali me kako je bilo. Ja sam im rekao da je bilo super, ali da bi bilo bolje da su umjesto meta bili oni navijači s meča. Novinar je to preveo kako je preveo. Ja jesam to rekao, ali se moja izjava odnosila samo na te navijače, jer su me stvarno izludili vrijeđajući mene i psujući mi majku na najgori način", objasnio je Ivanišević.

Opravdao se Ivanišević kazavši da je izjavu dao u afektu, da su takva vremena bila i da nije bilo lako izdržati.

"Nije lako kad danima ne možeš izaći iz hotela, kada si pod velikim pritiskom. Poštujem sve, ali najviše volim i cijenim odakle dolazim. Nisam nikoga ubio, niti sam mislio nekoga ubiti", dodao je.

Kazao je i da mu je iznimna čast biti u timu Novaka Đokovića unatoč nezadovoljnima u Hrvatskoj i Srbiji.

"Zamislite da me je pozvao Real Madrid, a ja neću. Sport je velika moćna stvar koja povezuje sve. Novakov poziv je veliko priznanje meni i kao treneru i kao osobi", zaključio je Ivanišević.

