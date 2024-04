'Ivanin meč bio mi je najteži u karijeri, uzeo mi je pet godina života. Nije u pitanju bio boks'

Baša kao i Ivana Habazin, i njen trener Vlado Božić je s pobjedom nad Mađaricom Kingom Magyar postigao svoj najveći domet u trenerskoj karijeri. Prvak je u najznačajnijim dvjema svjetskim federacijama.

- WBA je najstarija, potom je nastao WBC, nakon toga IBF i na kraju WBO.

Slušali smo ga za vrijeme borbe a najčešće je ponavljao "igraj se", "opusti se", "mekano", "ne srljaj", "ne tuci se", "izgubila si ritam"...

- Ivani je bilo najteže zato što su tenzije bile velike a Mađarica je odmah stisnula. Ovo je bilo teže bilo zbog logistike nego zbog protivnice kao takve. Ona bi puno boje boksala da smo imali normalne pripreme. A ništa nije bilo normalno. Jedino je ovaj "happy end" normalan. Ovo je najteži meč u mom životu. Ne zbog boksa nego zbog logistike.

Kazat će Vlado da je imao osjećaj da je njegova štićenica u meč ušla psihički umorna.

- Htjela ona to priznati ili ne, ali je tako bilo. No, svaka joj čast. Dala je 200 posto. Slušala me je i to je to. Samo je pogriješila prvih par rundi što je prihvatila tučnjavu no to su bile takve tenzije da normalni ljudi ne mogu razumijeti.

U najavi borbe Ivanin je trener najavljivao da će joj trebati nekoliko rundi da postigne radnu temperaturu.

- Ne samo to nego sam i ja morao dobiti neki "feedback", kako ta protivnica radi, što želi postići. Kinga je čvrsta, nije ona došla izgubiti. Znam da se može puno bolje no s obzirom na okolnosti ovo je bilo dobro.

Ivana je pobijedila jednoglasnom odlukom sudaca (98:92, 97:93, 98:92). Čak je i mađarski sudac vidio uvjerljivu pobjedu Hrvatice.

- Mislim da je Ivana izgubila dvije-tri runde. Ne više. To je moja procjena.

Ostaje li Vlado u timu sada kada je postao prvak? Kada je već osvojio naslov bio bi red i da ga brani.

- Postoji neki preliminarni dogovor za meč u Engleskoj. Predugovor je već potpisan i samim time je Ivani bilo teže kada tamo imaš nešto a moraš odraditi ovo. To je najteži meč u mom životu iz više razloga. Meč se ne bi ni dogodio da nije prijatelj Klemm ušao sa određenom svotom plus ovi sponzori. I ja sam dao neki svoj obol. Ovo mi je uzelo pet godina života.

Znači trener Božić ostaje član Teama Habazin?

- Ja se neću nigdje gurati. Znaju se neke obveze moje i neke obveze prema meni. Ja se nisam gurao ni u ovaj meč. Ispalo je igrom slučaja.

Koju ocjenu Ivana zaslužuje za svoju tehničku izvedbu, u rasponu od jedan do 10?

- Sedam. Zadovoljan sam. Problem je što sam ja s njom bio šest-sedam tjedana. Dva tjedna prije Nove godine i sada sam bio pet tjedana. Ona je bila u Kolumbiji sama. Nisam mogao napraviti ono što sam htio pa sam pojednostavio stvari. Ostavio sam američku obranu. No, teško je kada neki trener tamo nešto radi i onda ja moram tu nešto raditi. Sada, ako misli raditi sa mnom ne smije raditi ni sa kim drugim. To nema smisla.

Dok je Vlado ovo izgovarao prišao mu je Željko Mavrović i čestitao.

- Vlado, obavio si sjajan posao. Poslije treće-četvrte runde mi je izgledala bolje nego prve dvije. Kada je nadošlo, kada se zagrijala. Tako dugačke pripreme rezultiraju svojevrsnom prespremnošću i ti u zagrijavanju moraš uložiti više.

A zagrijavanje je trajalo 40 minuta.

- I još je prve tri runde tražila radnu temperaturu. Mađarica uopće nije bezazlena no Ivana je sjajno boksača taktički. Točno onoliko koliko je trebalo. Nije se zaletavala više no što treba. Plasirala je par pojedinačnih udaraca u svakoj rundi i dobijala runde. Slagala je rundu po rundu.

Koliko ovo znači za ženski boks u Hrvatskoj?

- Jako puno a značilo bi još više kada bismo imali kontinuitet ovakvih priredbi. Kada bi sada Ivana mogla braniti naslov ovdje, da ima dovoljno zainteresiranih sponzora i televizijskih kuća za takvo što. Kada bi ona nanizala nekoliko obrana onda bi se unutar godinu i pol do dvije stvorila publika koja poznaje Ivanu i ženski boks a stigle bi i nove djevojke.

Priznat će Šaka sa Srednjaka da mu je ovo što je gledao u Draženovu domu probudilo staru žal što on nije imao prilike boriti se za naslov u Hrvatskoj.

- Dok sam boksao tinjala je ta ideja i žal istovremeno. Nije se realizirao. Iako, moram reći da sam u Njemačkoj za vrijeme mečeva za europski naslov imao jako glasnu podršku iseljenih Hrvata koji su punili tribine. Skoro kao da sam boksao doma.