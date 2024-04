Hrvatica postala svjetska prvakinja pa poručila: Dugujem 80.000 eura

Najbolja hrvatska boksačica Ivana Habazin pobijedila je u Košarkaškom centru Dražen Petrović Kingu Magyar u borbi za svjetsku titulu po WBC-u te privremenu svjetsku titulu po WBA verziji u velter kategoriji.

Naša je boksačica slavila nakon odluke sudaca koji su meč bodovali 99-92, 97-93 i 98-92.

Ivani je ovo bio najteži meč u karijeri, a najavila je da je gotovo ako večeras izgubi. Srećom, to se nije dogodilo.

- Uvijek bi bilo slatko nakon svega što sam prošla u ovih pet mjeseci, ljudi ni ne znaju koliko je to je*eno teško. Ispričavam se, ali umirala sam. Nisam u životu imala veću tremu ni strah, veći pritisak. Molila sam Boga da mi da snage i da bude sve OK. Kad se žrtvuješ, Bog to mora nagraditi. Da nije bilo pobjede, to bi bio moj kraj. Treba to organizirati - rekla je Ivana nakon pobjede, prenose 24sata.

- Koliko para dugujem, meč u Zaboku, meč sad. Dugujem 80.000 eura, ali vjerujem da će se isplatiti. Možeš kupiti stan za to! Uzela sam rizik i išla po ove titule, u zadnje dvije godine probali su sve napraviti da ne dođe do ovoga, ali Bog je moja snaga i to me pokretalo. Kad sam se opustila u meču, to je bilo bolje. Kad sam se budila s mišlju "ajme, moram vratit pare", baš je teško, ali zato je sad i slađe.