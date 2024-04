Hrvatica ide u veliku borbu: 'Meni je ovo sve ili ništa. Ako izgubim, to je to, gotovo je...'

Pred Ivanom Habazin, najboljom hrvatskom boksačkom profesionalkom, sutra je u KC Dražen Petrović najvažniji meč karijere. Jest, već se ona borila za pojaseve prvakinje najjačih svjetskih federacija (WBC, WBA, WBO, IBF) ali nikad na domaćem terenu.

I zato Vlado Božić, njen dugogodišnji trener, s kojim je za ovu priliku obnovila suradnju, s pravom kaže:

- Ovo je njen najveći i najteži meč u karijeri. Istina, ona se jest borila s puno jačim protivnicama od Kinge Magyar ali logistički gledano za nju je ovo neusporedivo teže. Ovo nije jeftina priredba. Pa ogledajte što rade Filipu Hrgoviću. Čovjek ima olimpijsku medalju i velike promotore pa ga zrendaju i nema pravo na kiks. U ovom poslu mi smo jedna mala nebitna nacija i jako je teško doći do ovakvih prilika. Srećom, Ivana je bila ustrajna i dosljedna, nije odustajala.

I sama Ivana je svjesna sudbonosnoti ovog nastupa koji bi trebao započeti oko 22.30.

- Meni je ova borba sve ili ništa. Ne mogu stalno prolazit istu priču, sve je teže. Nemam televiziju, nemam velike promotore iza sebe i sva je sreća da imam Charlesa Muniza zahvaljujući kojem sam i dospjela ponovo na liste nakon poraza od Claresse Shields. Pobjeda bi mi bila odskočna daska, ona bi promijenila moju egzistenciju a ako izgubim to je to. U ovih 14 godina moje karijere ništa nije bilo normalno pa tako ni ovo, bila sam maksimalno angažirana oko organizacije ove priredbe no to vam je tako kada baš i nemate podršku institucija.

Kad je to kazala, zamolili smo ju da na pojasni što bi značilo ovo njeno "to je to".

- Ako ne pobijedim to je završena priča, nema više vraćanja u ringu. Nemam više 24 godine, stiže mi 35. Dala sam sve u ovo i vjerujem da će Bog to nagraditi. Meni je sada svaka borba sve ili ništa. Bila je to i ona koja je održana u jesen 2022. u Zaboku protiv Diane Prazak. Da tada nisam pobijedila sigurno ne bih dobila ovu priliku.

U Boga se uzda i njena protivnica Kinga Magyar, mlada Mađarica:

- Sve je u Božjim rukama. On će odlučiti.

Ipak naglasila je mlada Mađarica još i ovo:

- Ja sam došla po oba pojasa. Ne želim opisivati u čemu sam dobra vidjet ćete u subotu.

Na tu izjavu Ivana je reagirala ekspresno:

- Da bi osvojila ova dva pojasa morat ćeš me nokautirati a to se neće dogoditi.

Ivanu je, na presicu i vaganje, podržati došao i bivši europski prvak Željko Mavrović u čijem je novopokrenutom podcastu upravo ona bila drugi gost.

Ono što bi moglo Ivani odnijeti ponešto energije i koncentracije jest što se i sama morala jako puno baviti organizacijskim aspektima priredbe koja će se u subotu navečer održati u Košarkaškom centru Dražen Petrović. O tome je govorio njen trener Vlado Božić:

- Ivani je trenutno najteže jer je na njoj velika odgovornost. No, mora se opustiti i pokušati uživati u cijeloj priči. Ne mogu iznositi neke organizacijske detalje no reći ću da se na muci poznaju junaci. Ivana je spremna i opasna, samo mora ući u dobar ritam. I zato će nekoliko početnih rundi za nju biti najopasnije, dok ne postigne radnu temperaturu. Jer, vi nikad boksača ili boksačicu u svlačionici ne možete dovoljno zagrijati. A čeka ju mlađa suparnica koja čisto udara i dat će sve od sebe. I zato kažem da će biti nezgodno prvih par rundi.

Vlado i Ivana surađivali su godinama i to u onim njenim formativnim pa trener jako dobro zna s kakvim materijalom ima posla.

- Njena radna etika uvijek je bila iznimna. Uostalom, pa ona je mjesecima spavala u boksačkoj dvorani koju je i čistila. Bilo je to razdoblje kada si ona, kao netko čija je obitelj u Zlataru, nije ni mogla priuštiti smještaj u Zagrebu a ja ju nisam imao gdje primiti kod sebe jer smo mi živjeli u 45 četvornih metara.

Kako je došlo do obnove suradnje?

- Rekao bih spontano. Bila je ona tu još prije Nove godine pa smo malo trenirati. Ispočetka sam se tome opirao no onda sam ipak prihvatio.

I u kakvom tehničkom stanju mu se vratila iz ruku američkih trenera?

- Vratila mi se tehnički lošija. Ne možete vi nekoga tko je radio istočnjački stil tek tako prebaciti na američki. No, uzeo sam od njih obranu i mekoću a zadržao preciznije i tvrđe udarce.

Bit će to prilika da domaća publika na djelu vidi i neke mlade hrvatske profesionalce kao što su Filip Mimica, Petar Cetinić (kojem će ovo biti profesionalni debi) i Petar Pavčec koji će u profesionalni ring kročiti već sedmi put.

Subotnju priredbu najavio je i Harry Gorian, glavni tajnik Hrvatskog saveza profesionalnih boksačkih sportova:

- Ovo je najveći meč u profesionalnom boksu, uključujući boksače i boksačice, koji je ikad u Hrvatskoj održan jer na stolu su pojasevi iz dvije najrenomiranije organizacije. Hvala Charlesu Munizu što je odlučio da ovaj meč ne bude na Floridi ili negdje drugdje nego u Hrvatskoj i da Ivana ima priliku pred svojom publikom pokazati što može i umije.