Ivan Leko: Pukštas je do prije dva mjeseca igrao u Solinu, a sada se priča o Cityju i Liverpoolu

Nakon nekoliko turbulentnih tjedana, iza Hajduka je konačno jedan tjedan s palcem gore. Osim što je visokom 4:1 pobjedom svladan Varaždin u gostima, u Hajduk su stigla i dva nova igrača. Drugoplasiranoj momčadi prvenstva slijedi domaći ogled protiv posljednje momčadi s ljestvice, Gorice (nedjelja, 17.10), a u petak je na Poljudu na konferenciji za novinare susret najavio strateg splitske momčadi Ivan Leko.

- To je ekipa koja je zadnja, ali koju rezultat nije mazio posljednje vrijeme. Oni nisu lošiji od drugih sigurno. Zadnju utakmicu su stisnuli Rijeku u drugom poluvremenu, primili su gol iz nesretnog penala iz kontre. To je ekipa koja ima agresivnost, snagu, u oba šesnaesterca su dobri. Zašto ih rezultat nije pomazio, to je pitanje za nekog drugog. Na nama je da moramo nastojati biti bolji i više dominirati - rekao je trener Hajduka.

Pobjeda protiv Varaždina u prošlom kolu prva je uvjerljivije prirode otkako je Leko na klupi, pa se stoga odmah postavilo i pitanje o atmosferi u klubu.

- Bolja je. Rezultat ti nešto daje, a nešto uzima. Ali iako je pobjeda bila visoka, to nas ne treba zavarati, jer je utakmica u puno dijelova bila 50-50. Iskoristili smo ovaj tjedan da budemo bolji, moramo pokušavati pobjeđivati na dominantniji način i onaj sličniji Hajduku - ponovno Leko ističe želju za 'dominiranjem'.

Kao što smo već spomenuli, Hajduk je dovršio zimski prijelazni rok s dvije igračke akvizicije u kadru. Na Poljud se vratio stoper Francisco Ferro kojeg je Hajduk kupio od Benfice za pola milijuna eura, a u klubu je i mladi krilni igrač iz SAD-a, Agustin Anello koji je došao na posudbu iz redova belgijskog Lommela.

- Što se tiče volje, želje, ambicije, sve je dobro s novim igračima. Vidi se da su motivirani i da imaju nešto, sad je na nama da ih probamo ubaciti u način na koji mi želimo igrati.

Budući da je Anello poprilična nepoznanica, očekivano je bilo dosta pitanja oko njegovog nogometa, posebice pozicije.

- On je krilo, većinom je igrao na krilu. Mlad je, brz, desna noga... U ovom trenutku je "no name", ali i mali Rokas (nap. a. Pukštas) je do prije dva mjeseca igrao u Solinu, a sada se priča o Manchester Cityju i Liverpoolu. Nadam se da je takav scenarij moguć i za njega - optimistično gleda Leko, koji je na kraju presice rezimirao Hajdukov prijelazni rok:

- Ja kad uđem u klub u osam ujutro i kad izađem u pet popodne sam jako zadovoljan, jer vidim koliko radimo i koliko želimo. Doveli smo tri-četiri igrača, nešto mlado, nešto iskusno. Sigurno to može biti bolje, tako da je s te strane situacija takva kakva je. Ali kada vidim koliko je ljudima stalo, od predsjednika, team managera pa do čistačice... Zasučeš rukave i baciš se na posao. Ovo što imamo je dovoljno dobro za dobiti bilo koga. Ambiciozni smo do bola i ne mogu ja sada reći da je ovo ludilo, ali tako je kako je i idemo se dizati u svim aspektima igre.