Irski reprezentativac u ponedjeljak igrao protiv Francuske, a sada mu je dijagnosticiran autizam

Irski nogometni reprezentativac i vezni igrač engleskog drugoligaša Wigan Athletica 33-godišnji James McClean objavio je da mu je dijagnosticiran autizam. McClean je otkrio svoju dijagnozu u utorak u objavi na Instagramu tijekom Svjetskog tjedna prihvaćanja autizma. Nogometaš je odlučio otići na procjenu poremećaja iz autističnog spektra nakon što su on i njegova supruga Erin prepoznali da dijeli neke osobine s njihovom kćeri Willow-Ivy.

"Kao što svi znate, moja kći Willow-Ivy je autistična. Posljednje četiri godine promijenile su joj život na nevjerojatan način, ali ponekad su bile i vrlo teške, jer ju je njezin tata gledao kako svladava toliko prepreka u svom životu i uči kako se nositi s izazovima s kojima se svakodnevno susreće", napisao je McClean na početku svoje emotivne objave.

"Vidim toliko malih osobina u njoj koje vidim i kod sebe, pa sam odlučio otići na procjenu ASD-a. Bilo je to malo putovanje i sada nakon dijagnoze osjećam da je vrijeme da je podijelim s vama, za tjedan koji je u njemu. Neko sam vrijeme raspravljao o tome da ovo podijelim s javnošću jer sam to učinio za Willow-Ivy, kako bih joj dao do znanja da razumijem i da je to što je autistična neće i nikada ne bi trebalo spriječiti u postizanju svojih ciljeva i snova. Tatina curica."

McClean je u ponedjeljak ubilježio 98. nastup za reprezentaciju Republike Irske kad je kao zamjena ušao u igru u dvoboju protiv Francuske u kvalifikacijskoj utakmici za Euro 2024. protiv Francuske. Irska je u Dublinu poražena sa 1-0 od aktualnih svjetskih doprvaka.