Infantino: Prerani nastavak natjecanja bio bi neodgovoran

Predsjednik Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) Gianni Infantino upozorio je sve saveze koji su njegovi članovi kako bi prerano pokretanje natjecanja koja su stopirana zbog pandemije koronavirusa bilo neodgovorno

"Naš prioritet je zdravlje i ne mogu to dovoljno naglasiti. Niti jedna utakmica, niti jedno natjecanje nije vrijedno jednog ljudskog života. Svima na svijetu bi to trebalo biti jasno. Bilo bi i više no neodgovorno forsirati nastavak natjecanja prije no što sigurnosna situacija ne bude potpuno čista. Bolje malo duže čekati no preuzimati bilo kakav rizik", izjavio je Infantino.

Predsjednik krovne nogometne organizacije osvrnuo se i na financijske probleme koji su se pojavili zbog prekida natjecanja.

"Mi ćemo biti svima na usluzi i tražit ćemo rješenja zajedno. Svijet će znati na što se troši novac. Ako ćemo uspjeti u namjeri da svi pozitivno sudjeluju u raspravi i globalni im interes bude ispred osobnog, uvjeren sam kako će nam budućnost biti bolja od prošlosti te ćemo biti bolje pripremljeni za budućnost", dodao je Infantino.