'Imao sam imidž problematičnog tipa. Ljudi su mrzili ime Croatia, vatrene sam napustio zbog taština'

Postoji nekakvo uvriježeno mišljenje kako je Igor Bišćan tip s teškim karakterom. Istina je da ga je teško nagovoriti na medijske istupe, one izvan protokola. Doista, nije nikad lako pristajao na intervjue, ali kad bi to učinio, mogli ste se uvjeriti u njegovu elokventnost, posebice kad je o nogometu riječ. Koliko smo ga samo puta zvali samo za neku izjavu, a često je ne bismo dobili. No Bišćan je drukčiji od mnogih drugih igrača ili trenera koji bi zanemarili poziv i ne bi se javili. On je naprotiv uvijek bio korektan i javio bi se, no pristojno bi zamolio da ga 'preskočimo' što se određenih tema tiče.