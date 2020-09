Ima prirodnu moć, uvijek je bio fokusiran na svaku vježbu, a Leipzig će ga plaćati da igra za Dinamo

Veliku su borbu vodili engleski Leeds i njemački Leipzig, ‘bacali’ su na stol milijune eura ne bi li od Dinama kupili Joška Gvardiola.

Nisu oni prvi zamijetili tog plavog klinca, kad je imao 16 godina vidjeli su ga na istarskom kupu mladih skauti Intera, međutim obitelj je zaključila da je bolje da dečko ostane kod kuće, da se razvija u poznatoj okolini. Samo godinu dana kasnije pokazao je zašto ga je i Nenad Bjelica uzeo na pripreme. Doduše, tada ga je u nedostatku lijevih bekova koristio na toj poziciji.

Već kod Bjelice je bio dobitnik

I Gvardiol je odigrao sjajno, s toliko mirnoće u postavljanju, točnog pasa, znao se ubaciti prema naprijed.

I uopće nije izgledao kao netko tko ima 17 godina. Kako je igrao i radio, postao je najveći dobitnik tih priprema, a dečko je zapravo stoper i na toj poziciji sad igra u prvoj momčadi kod Zorana Mamića.

Ulogu stopera imao je i u Ligi prvaka mladih kada su ga zamijetili u Bayernu i počeli ga ozbiljno pratiti, čak i ne skrivajući to.

No prva prava ponuda stigla je iz Francuske, ali tih 10 milijuna eura koliko je Lille bio spreman platiti nije dolazilo u obzir.

– Za taj novac možda mogu dobiti Joškove kopačke – rekli su neslužbeno u Maksimiru, a službeno na lijep način odbili ponudu.

No onda se pojavio Leeds s 20 milijuna eura, ali Gvardiol baš nije bio raspoložen za odlazak u tešku ligu, k novom prvoligašu. Koji je onda ponudu povisio na 22 milijuna i postotak od budućeg transfera.

I Dinamo je to morao objeručke prihvatiti, pogotovu kad nije ušao u Ligu prvaka te je ostao bez velikog novca koji je mogao zaraditi od Uefe. No Joško nije prihvatio, on je dočekao ponudu Leipziga koji mu je bio primamljiviji, odlučio se za taj klub u kojem je i Dani Olmo. Tijekom tjedna koji je iza nas rasplitao se taj transfer, 16 milijuna eura trebalo bi doći u plavu blagajnu, navodno je sporna bila samo dinamika isplate i zato se čekalo na potpis.

Iako je za Dinamo odigrao samo 15 natjecateljskih utakmica, neće stati na toj brojci.

Naime, Gvardiol bi trebao ostati u Dinamu još neko vrijeme, zasad se zna da će tamo biti najmanje do zimskog prelaznog roka, a prilično je vjerojatno da bi mogao ostati i dulje te pomoći Dinamu u očekivanoj jeseni u Europskoj ligi. I Dinamo će za svaki njegov nastup od Leipziga dobivati novac, po 70.000 eura za domaće, a po 100.000 eura za europske utakmice.

Danas više nikoga ne čudi da klubovi žele mlade igrače, da za njih daju veliki novac, a najmanje je čudno što je došlo do takve pomame za Gvardiolom. Odavno se o njemu govorilo u Dinamu, označen je kao velika nada kluba, a takve se stvari znaju i u inozemstvu.

Danas se više ne može ‘sakriti’ nekog nadarenog klinca od pogleda europskih klubova, svi imaju svoje skaute, ‘špijune’, sve se prati i o svakome sve zna.

A o Jošku su mogli saznati samo lijepe stvari. Nije on samo talent i nije samo zbog talenta došao do prve momčadi pa i do priča o velikim i bogatim transferima.

Dečko je uvijek bio radnik i kad se to spoji s talentom, dobije se takav igrač. Naravno da su tu važne i predispozicije, a Joško je uvijek bio fizički moćan.

– Imao sam ga kratko u Dinamu, baš u njegovu prijelaznom razdoblju kad je došao iz kadeta k meni u juniore. I u reprezentaciji 2002. godišta. Nije teško zaključiti, dečko je izuzetno kvalitetan, a još će se i razvijati, pogotovu taktički, dok je fizički besprijekoran i već je dugo spreman igrati za prvu momčad, ima čvrst i miran pas... No ono što je kod njega posebno, to je njegov pristup radu – pričao nam je Tomislav Rukavina o stvaranju ovog sjajnog braniča Josipa Gvardiola.

Dečko koji je prve nogometne korake napravio u Trešnjevci, ali je od osme godine u Dinamu i tu se razvio, prije svega svojim radom.

– Fascinantno je kako radi na treningu, kako se priprema za trening, on je cijelo vrijeme nevjerojatno fokusiran na sve, na analizu, na svaku vježbu i daje sve od sebe od prve do zadnje minute. I kad tom talentu dodate sve te vrline, onda mogu reći – taj dečko mora uspjeti.

On je bio dominantan ne samo u svojoj generaciji, tu je čak bilo i smiješno vidjeti koliko je iznad svojeg godišta, nego je bio dominantan i u juniorima, gdje su bili dvije godine stariji igrači. U tom prijelaznom razdoblju iz kadeta u juniore igrači se znaju gubiti, treba im vremena, ali njemu nije trebalo ništa. Mladi igrači koji su veliki talenti često treniraju prosječno, a Joško uvijek ide maksimalno. Mogu ustvrditi da se netko takav, s takvim talentom i takvim pristupom dugo nije pojavio – hvalio je Tomislav Rukavina mladog Gvardiola kada je ušao u prvu momčad Dinama.

I danas, kad igra za prvu momčad, teško ćete vidjeti da ga je netko izgurao, dobio u čvrstom duelu.

Ima u tom fizičkom dijelu u kojem je Gvardiol tako moćan nešto i genetike. Podrijetlo vuče iz zadarskog Novigrada, a Joškova mama kaže da je očito pokupio gene svog djeda Zvonimira iz Novigrada koji je visok i snažnije građe, jer kako kaže, ona i suprug baš i nisu visoki.

Otkako je u prvoj momčadi, događala mu se i pokoja greška, kao i svakom igraču, ali za njega i njegove povremene greške treba imati razumijevanja jer tek je ozbiljno ušao u seniorski nogomet.

S 18 godina čak i ne bi bilo normalno da nema oscilacija pa mu nitko i ne treba zamjeriti grešku kakvu je napravio u Budimpešti protiv Ferencvárosa, ili prošlog vikenda protiv Slavena Belupa.

Leipzig je pravi izbor

Pa puno više grešaka je napravio iskusni Kevin Theophile-Catherine.

Sad kad je jasno da će uz to, barem na papiru, biti igrač Leipziga, dobro je što je i on za to da još neko vrijeme ostane igrati u Dinamu.

To mu može samo koristiti u razvoju, u stjecanju iskustva jer jedino to još nema. Pitanje je koliko bi sada mogao igrati u Bundesligi, a sjedenje na klupi ili igranje za drugu momčad sigurno nije neki motiv.

Od igranja u Dinamu imat će samo koristi. Doduše, uvijek postoji opasnost da igrač koji ima siguran transfer s manje pozornosti odrađuje utakmice na posudbi, ali to kod Gvardiola sigurno neće biti slučaj.

Tu će, sigurni smo, opet Joško ostati fokusiran, uostalom, znat će da ga novi poslodavac sad još revnije prati.

Ostankom u Dinamu pomaže i plavima koji nemaju puno rješenja na stoperskoj poziciji, uz njega tu je spomenuti Theophile, jer Dilaver se seli u Tursku. Tu je i mladi Šutalo, Perić i Lešković tek se trebaju vratiti nakon ozljeda.

Zato je Dinamo i tražio stopera koji bi mogao odmah uskočiti, pogotovu jer se znalo da je Gvardiol pred potpisom transfernog ugovora. Taj se potpis treba dogoditi svakog časa, koliko znamo jučer je bio na liječničkim pregledima i pod predpostavkom da je sve to prošlo, Gvardiol će postati igrač Leipziga na posudbi u Dinamu, što je na kraju morala odobriti i Uefa, a odobrila je zbog korona situacije u nogometu.

Propalo je dovođenje Benjamina Kuščevića iz Čilea i sad, kad Gvardiol bar još neko vrijeme ostaje u Dinamu, plavi imaju vremena pronaći kvalitetno rješenje za njegova nasljednika.