Ima li šanse da se ugasli Zagreb Indoors vrati u metropolu? 'Nećemo odustati, ali je teško'

Ovogodišnja je upravo završena Istarska rivijera bila iznimno uspješna za naše mlade tenisače. Čak četiri osvojena naslova (dva u singlu, dva u parovima), bodovi za plasman karijere... Ukratko, nešto što se samo poželjeti može. Zadovoljan je i direktor turnira Branimir Horvat koji ističe:

– Ovogodišnja Istarska rivijera bila je zapravo fantastična. Direktor sam ili predsjednik organizacijskog odbora već 30 godina i nisam tip koji se lako oduševljava, znao sam biti zadovoljan ili vrlo zadovoljan, ali ove godine moram biti prezadovoljan. U organizacijskom smislu turniri su protekli jako dobro, imali smo igrače iz cijelog svijeta. A uspjeh naših mladih igrača posebna je priča – kazao je Horvat dodavši:

Šok, a onda se ukazao Matej

– Krenimo od 17-godišnjeg Dine Prižmića, koji je još jednom dokazao da je jedna od najvećih nada hrvatskog tenisa. On je pretprošle godine na Istarskoj rivijeri osvojio prvi ATP bod u konkurenciji parova, prošle godine prvi bod u singlu, i sad se vratio iz poštovanja i zahvalnosti prema turniru, iako je mogao nastupiti i na nekom jačem. Vidjelo se da je on viša razina. Vjerojatno mu je ovo bio i zadnji nastup na ovakvim turnirima.

Luka Mikrut osvojio je dva turnira u parovima?

– Igrao je Luka i polufinale Opatije u singlu, što mu je dosad najveći rezultat. A u parovima je zamalo osvojio i Opatiju, što bi bio svojevrsni pothvat jer nitko dosad nije osvojio sva tri turnira u parovima.

Prve bodove i prvi naslov osvojio je i 17-godišnji Matej Dodig?

– Kad je Prižmić zbog viroze odustao od Rovinja, bili smo pomalo šokirani, ali onda se ukazao Matej. U Poreču je odigrao svoj prvi profesionalni turnir i osvojio prvi bod, a već na drugom turniru u Rovinju stigao je do naslova. I to na dominantan način, glatko pobjeđujući igrače koji imaju i više naslova na takvim turnirima.

U Opatiji je izgubio od Mikruta?

I ITF pohvalio mladiće

– Vidjelo se da je pomalo umoran i da se prilično, i to ne samo fizički nego i emotivno, iscrpio. Igrao je teške mečeve, a salijetali su ga već i novinari i sve je to ostavilo traga. No za njega je to golemo postignuće, ITF je na svojoj stranici istaknuo da je Matej tek peti tenisač od 2001. koji je već u drugom nastupu osvojio turnir. A kad smo već kod ITF-a, istaknimo i to da je Prižmić najbolji igrač svijeta do 18 godina.

No naši vrhunski profesionalci nisu se baš iskazali na američkoj turneji. Jesu li se našli u krizi?

– Naši su nas igrači naučili na vrhunske rezultate, ali konkurencija na svjetskoj razini je velika. Malo su nas razmazili svim tim uspjesima, ali oni ne padaju s neba. Pogledajte samo kako se Thiemu teško vratiti nakon ozljede, iako se neosporno radi o vrhunskom igraču, uostalom osvojio je US Open. Slovenci puno više ulažu u svoje tenisače i tenisačice, a rezultati su im daleko od naših. Svejedno, ne mogu se načuditi tome da Ćorić, s obzirom na svoju kvalitetu, nije napravio više. On je igrač za svjetski vrh, ali očito je da još nije u pravoj formi i da nema kontinuitet. No znajući s kakvim on žarom trenira i igra, ne sumnjam da će u nastavku postizati bolje rezultate. A što se Donne Vekić tiče, ona ima odličnu sezonu, vratila se u Top 20, a izgubiti od jedne Kvitove nije sramota.

Bili ste i direktor ugaslog Zagreb Indoorsa (posljednji je odigran 2015.), ima li izgleda da se ATP Tour vrati u metropolu?

– Zasad, na žalost, ne. Pokušavamo nešto napraviti u tom smislu, ali teško ide na lokalnoj razini. Neću odustati, ali ne mogu ni srljati u nešto bez podrške Grada, Turističke zajednice i ostalih.

