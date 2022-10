Ikona 'HNL pašnjaka': Dinamo je već riješio naslov, Hajduk teško može pratiti ritam plavih

Nećemo pogriješiti ako današnji susret Dinama i Varaždina nazovemo derbijem. Jer, samo je Varaždin ove sezone u prvenstvu uspio ostati neporažen u igri s plavima, bilo je 1:1 u Varaždinu u četvrtom kolu HNL-a. Igrom je Varaždin zaslužio taj bod, baš su dobro dečki igrali bez obzira na to što je u toj utakmici trener Dinama Ante Čačić malo rotirao momčad zbog europskih kvalifikacija.

Teklića ne opterećuje Hajduk

No, i sad će Čačić nešto morati mijenjati jer mu dolaze četiri velike utakmice; derbiji s Hajdukom i Osijekom u gostima te dvije posljednje utakmice skupine Lige prvaka, s Milanom i Chelseajem.

No, plavi su i sami mogli tijekom sezone vidjeti da im Varaždin nije slučajno odnio ta dva boda, igrao je dobro i protiv ostalih i nije slučajno u gornjem dijelu tablice.

- Je, je, možemo reći da je to derbi jer igraju prvi i peti klub na tablici. K tome, samo je Varaždin uspio remizirati s plavima, koji su sve ostale u ligi pobijedili. I budemo li hrabri, a nema razloga da ne budemo danas u Maksimiru, kao i u dosadašnjim utakmicama, onda se možemo nečemu nadati - javio nam se Miljenko Mumlek iz klupskog autobusa.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL 17.12.2013., Varazdin - Nogometas Miljenko Mumlek u centru grada Varazdina.r"nPhoto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

S momčadi je putovao u Pulu gdje su juniori koje trenira igrali utakmicu. Bio je Mumlek jedno vrijeme i trener prve momčadi Varaždina, a kao igrač je za varaždinski klub najviše nastupao. Za razliku od vremena kada je bio u Dinamu gdje se nije naigrao.

- Uh, davno je to bilo. Nisam se naigrao, nisam imao puno prilika, a došao sam u Dinamo kad je klub bio u turbulentnom razdoblju, mijenjalo se vodstvo kluba, nije bilo novca.

Bilo je to 1999. godine, Mumlek se u Dinamu zadržao samo pola godine.

- Vratio sam se u Varaždin, ostavio sve to iza sebe i krenuo dalje - kaže Mumlek.

No, vratimo se današnjem Varaždinu koji se jako dignuo.

- Čak i ne bih rekao da smo se dignuli, prije bih rekao da imamo kontinuitet, došli smo iz Druge lige u kojoj smo imali kontinuitet pobjeda, dobili smo na samopouzdanju, dobili smo pobjednički mentalitet i bilo je pitanje hoćemo li imati uz to i malo sreće da se sve to lijepo nastavi i u prvoligaškom društvu. Važno je bilo i to što u klubu imamo realna očekivanja, tako je igračima lakše igrati jer nema pritisaka, mogu pokazivati što znaju bez opterećenja.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL 24.03.2012., Stadion NK Varazdin, Varazdin - Nogometna utkamica 23. kola MAXtv Prve HNL, NK Varazdin - GNK Dinamo. Miljenko MumlekrPhoto: Marko Jurinec/PIXSELL

Varaždin je zadržao velik dio igrača iz Druge lige, momčad je dugo zajedno, a to je važan čimbenik pri stvaranju igre, a s njom onda dolaze i rezultati.

- Da, momčad je ostala na okupu, došlo je još nekoliko igrača, pa onda još pokoji igrač, ti zadnji koji su došli dobivat će i sve više prilika jer ipak im je trebalo vremena da se uklope u momčad. Imamo dobar kadar, dovoljno je i velik jer svaka momčad treba imati širinu.

Puno se priča o Tekliću, Tonio je ove sezone odličan iako prošle sezone u Drugoj ligi nije dao naslutiti da bi mogao tako izrasti.

- Mi koji smo ga i tada više gledali vidjeli smo da je odličan, pa kad bi i odigrao pokoju slabiju partiju, morao je po svojim karakteristikama zapeti za oko. A sad je pokazao svoju punu kvalitetu. Momčad se stopila s njim, a on joj donosi dodatnu vrijednost, počeo je koristiti ono što ima, odličan udarac lijevom nogom, razigravanje suigrača. Mislim da je sad dobio potrebnu mirnoću, ne pati i ne drhti više zbog toga hoće li se svidjeti Hajduku kao dok je bio kod nas na posudbi, jer sad je naš igrač - priča nam Mumlek koji se okrenuo i onome što pokazuje Dinamo u ovoj sezoni.

Dinamo može prezimiti u Europi

- Čim počne novo prvenstvo, Dinamo je prvi favorit za naslov prvaka, tako je već dugi niz godina, pa tako i ove sezone. Dinamu može naškoditi samo Dinamo, da mu se dogodi da u sezoni ne krene dobro pa momčad uhvati nervoza. A u ovoj sezoni plavi su već riješili prvenstvo, ako se slučajno ne opuste. Imaju još utakmice Lige prvaka i mislim da bi mogli dočekati proljeće na europskoj sceni, možda i nokaut fazu Europske lige, pa će onda i na proljeće imati puno utakmica. No, oni sami sebi mogu napraviti probleme, mislim da nitko drugi, Osijek i Hajduk već su jako bodovno zaostali i teško mogu pratiti ritam Dinama i doći mu na mali bodovni zaostatak koji bi postao opasan za maksimirsku momčad - drži Miljenko Mumlek.

I u pravu je danas 49-godišnji trener juniora Varaždina koji dobro poznaje situaciju u našem nogometu. I zato Dinamo danas mora biti oprezan, u Maksimiru svaki gubitak bodova odmah stvara nervozu, odmah dolaze brojna pitanja o pojedinim igračima i o treneru. A kako su pred Dinamom te četiri velike utakmice, nervoza u momčadi i oko nje nikako ne bi sad bila dobra.

Plavi su sad u novom velikom razdoblju kad mogu puno toga riješiti, napraviti i novi europski korak, ali i još više riješiti borbu za naslov prvaka u dva derbija koja su pred njima. U prvoj četvrtini prvenstva to su glatko riješili domaćim uvjerljivim pobjedama nad Hajdukom kojeg su pobijedili s 4:1, baš nakon neodlučenog u Varaždinu i pobjede 5:2 nad Osijekom.

Standings provided by Sofascore

>> VIDEO: Senzacija na Maksimiru: Dinamo srušio Chelsea na otvaranju Lige prvaka!