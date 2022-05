Velika tragedija na Floridi: Bivši NBA košarkaš upucan na ulici, imao samo 31 godinu

Košarkaš Adreian Payne, koji je igrao u NBA, preminuo je u ponedjeljak u 31. godini u pucnjavi na Floridi, priopćila je američka policija.

"U 01.37 sati 9. svibnja, zamjenici šerifa okruga Orange odgovorili su na poziv iz bloka 2500 Egret Shores Drive u Orlandu u vezi pucnjave. Muškarac, identificiran kao Adreian Payne, rođen 19. veljače 1991., ustrijeljen je i proglašen mrtvim u bolnici", stoji u priopćenju lokalnih vlasti objavljenom na Twitteru.

Policija je dodala da je 29-godišnji osumnjičeni strijelac, koji je ostao na mjestu događaja, priveden zbog ubojstva prvog stupnja. Nisu objavljene nikakve informacije o motivu ove tragedije.

