Igrao nogomet, bio atletski prvak, a olimpijski pobjednik u plivanju postao nakon što mu se otac utopio

Olimpijske igre bile su svetkovina antičkog svijeta, a fenomen su i današnjeg globaliziranog društva u kojem predstavljaju neku vrstu slavljenja civilizacijskih dosega.

U vrijeme starih Grka sportaši su imali glavnu ulogu u religijskim festivalima, na kojima su vjerovali da će tako udobrovoljiti vrhovnog boga Zeusa u čijem su se svetištu, na Olimpiji, igre i održavale.

Danas su sportaši idoli, obožavani uzori mladeži, ali i emotivni heroji za sve one nacionalno samosvjesnije. Doduše, posebni izdanci ljudske vrste poput Phelpsa i Bolta slavljeni su diljem planeta.

U antičkoj Grčkoj, na vrhu svoje popularnosti, Olimpijske igre smatrane su toliko svetima da su države morale obustaviti sve ratne sukobe u vrijeme njihova odvijanja. Kada je Sparta to pravilo prekršila i napala drugi grad državu, morala je platiti vrlo visoku novčanu kaznu.

Pješice potegnuo do Atene

Na igrama su nastupali i rimski carevi pa tako i Neron, koji je u drevnu Olimpiju došao praćen s 5000 “tjelohranitelja”. Neron je te 66. godine poslije Krista pobijedio u svim disciplinama u kojima je nastupio... Imao je sreće taj Usain Bolt da se rodio gotovo dva tisućljeća kasnije jer, da je nastupao u Neronovo vrijeme, ostao bi vjerojatno zaključan u svlačionici, s nekoliko centuriona ispred nje.

Devetnaest stoljeća kasnije počela je priča o modernim Olimpijskim igrama. Potaknut antičkim idealima, francuski je barun Pierre de Coubertin obnovio svetkovinu tjelovježbenika. Premda je Coubertin htio da prve Igre počnu 1900. u Parizu, Grcima se toliko svidjela ideja da su ih u svom glavnom gradu upriličili četiri godine prije.

Bez žena i bez državnih reprezentacija (nastupali su sportski klubovi i društva iz 14 zemalja) nastupilo je 245 sportaša (164 su bili Grci). Neki od njih bili su turisti koji su se zatekli u Ateni privučeni primamljivim nagradama, među kojima je bilo i obećanje mecene Igara grčkog biznismena Georgiosa Averoffa da će prvom grčkom pobjedniku dati ruku svoje kćeri, a uz to i milijun drahmi. Prvi Grk pobijedio je tek posljednjeg dana Igara, i to u maratonu koji je osvojio Spiridon Louis, koji je bio oženjen pa gospođica Averoff nije završila kao pobjednikov plijen. Doduše, drugi patriotski nastrojeni grčki bogataši nudili su nakit, novac, čokoladu, besplatnu hranu u svom restoranu... i Louis ništa od toga nije prihvatio. Kada ga je pak kralj Georgios I. priupitao čime ga on može nagraditi, ovaj je rekao: “Ničim, osim možda konjem i kolima”, da više, kao prijevoznik vode, ne mora trčati za svojom mulom na relaciji između svog sela Maroussija i Atene.

No da je talijanskom maratoncu Carlu Airoldiju bilo dozvoljeno nastupiti, u olimpijskim knjigama Louis možda ne bi imao tako važno mjesto. Naime, neka “ćudoredna” komisija Međunarodnog olimpijskog odbora odlučila je da Airoldi nije amater jer je primio nagradu za pobjedu u utrci od Milana do Barcelone. A čovjek je pješice došao do Atene hodajući jadranskom obalom pa je tako dva dana proveo u Dubrovniku jer se ozlijedio.

Posebna priča bili su Amerikanci koji su, da bi stigli do Grčke, morali ploviti 16 i pol dana. U Atenu su stigli 5. travnja, vjerujući da imaju još 13 dana za pripreme, no na njihov užas sutradan su ih probudile koračnice koje su najavljivale početak Igara. Amerikanci su se lupali po glavi jer su zanemarili činjenicu da Grci još uvijek upotrebljavaju julijanski kalendar, koji je onom gregorijanskom tada “bježao” 12 dana.

Napustio fakultet zbog Igara

Atenski pobjednici nisu dobivali zlatne, već srebrne medalje, krunu od maslinovih graničica i diplome. Drugoplasirani su dobili bronce, a trećeplasirani ništa. Od svih pobjednika najbolje je prošao onaj koji je najbrže pretrčao stazu između maratonskog polja i Atene u dužini od 42 kilometra i 195 metara. Spiridon Louis, po zanimanju prijevoznik vode, dobio je konja i kola kako bi bio brži u transportu dragocjene tekućine između svog sela Maroussija i Atene. Prvi olimpijski pobjednik u više od 1500 godina postao je Amerikanac James Connolly, slaveći u troskoku s preskočenom dužinom od 13,71 metara. S obzirom na to da mu profesori nisu htjeli opravdati izostanak zbog nastupa na Olimpijskim igrama, napustio je fakultet i nikad se nije prestao ljutiti na jedno od najprestižnijih svjetskih sveučilišta. Stoga je, godinama poslije, odbio i počasnu Harvardovu diplomu.

Inače, u to vrijeme nije bilo tako svestrana sportaša kao što je bio student arhitekture Mađar Alfred Hajos. Igrao je za Mađarsku nogomet, bio je atletski prvak svoje zemlje na sto metara, 400 metara s preprekama i u bacanju diska, a najbolje mu je išlo plivanje. Plivati je naučio s 13 godina, nakon što mu se otac utopio u Dunavu, a samo četiri godine poslije postao je europski prvak. U Ateni je postao olimpijski pobjednik na 100 i 200 metara slobodno. Kada ga je grčki kralj priupitao gdje je tako dobro naučio plivati, lakonski je odgovorio: “U vodi”. Dvadeset osam godina poslije Hajos je pobijedio na Olimpijskim igrama u Parizu, ali natječući se u umjetnosti, odnosno u arhitekturi.