Igrao je s Casemirom i Casillasom, a sad će u lov na Hrvatsku drugu ligu!

Hrvatskom nogometnom scenom odjeknula je vijest da je trećeligaš Marsonia u svoje redove doveo dva velika i atraktivna pojačanja s kojima će se pokušati vratiti u drugu ligu. Naime, u Slavonski Brod stigli su bivši napadač Benfice, Porta i Brage Leocisio Julio Sami (32) i mladi kamerunski reprezentativac (U-20) Felix Kekoh Ndifor, koji igra na poziciji krila.

Posebnu pozornost privukao je transfer Samija, igrača koji ima 11 nastupa u reprezentaciji Gvineje Bisau i koji je u Portu dijelio svlačionicu s Brazilcem Casemirom i legendarnim španjolskim vratarom Casillasom.

Trebat će im vremena

U prvom razredu portugalskog nogometa Sami ima 116 utakmica, uz 14 golova i osam asistencija, a sad će igrati u 3. HNL.

– Raduje me dolazak Samija i Kekoha, ali najprije moramo provjeriti u kakvoj su formi. Trebat će im neko vrijeme za aklimatizaciju i morat ćemo biti strpljivi, jer treba uzeti u obzir da Sami određeno vrijeme nije igrao. Sigurno zaostaju u vezi onoga što smo radili u protekla tri mjeseca, ali ako su top pojačanja kao što očekujemo, oni će to brzo nadoknaditi svojom kvalitetom – kaže Marsonijin trener Hrvoje Bušić.

Za razliku od Samija, koji sa svoje 32 godine ima golemo iskustvo, ali nikako nije prestar da pomogne Marsoniji, 20-godišnji Felix Kekoh praktično je tek na početku profesionalne karijere.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 11.07.2020., Slavonski Brod - Kvalifikacijska utakmica za ulazak u Drugu HNL, NK Marsonia - NK Junak. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

Kamerunac je nogomet počeo igrati u svojoj rodnoj zemlji, a onda je u ljeto prošle godine prešao u austrijsku Admiru Wacker s kojom je nedavno raskinuo ugovor. Sami pravo nastupa stječe već u idućem kolu na gostovanju kod Bedema u Ivankovu, dok Felix još mora riješiti neke papire.

– Od igrača takvog renomea kao što su Sami i Kekoh očekujemo da naprave prevagu, jer samo tako možemo ući u ozbiljnu priču. Naravno da se veliki grad poput Broda i klub poput Marsonije moraju pozicionirati na nogometnoj karti Hrvatske tamo gdje im je i mjesto. Naš cilj je najmanje jedinstvena treća liga, a onda i druga, jer ovo je proces – ističe Bušić.

Iako je transfer afričkog dvojca u Marsoniju diljem Hrvatske odjeknuo kao prava senzacija, u klubu kažu da se iza njihova dovođenja ne krije ništa spektakularno.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 11.07.2020., Slavonski Brod - Kvalifikacijska utakmica za ulazak u Drugu HNL, NK Marsonia - NK Junak. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

– Doveli smo ih preko nekih naših prijatelja. Što se tiče cijene, sve je to u okvirima plaća naših igrača, ništa specijalno. Moguće je da ćemo na zimu dovesti još neka pojačanja – kaže predsjednik kluba Dubravko Galović i dodaje:

– Imamo ljude koju su zainteresirani za sudjelovanje u radu Marsonije u budućnosti te žele biti ravnopravni partneri s nama u klubu. To su ljudi koji nas prate već godinu dana i odlučili su nam pomoći svojim znanjem, iskustvom, ali i financijski.

Kultni klub iz Slavonskog Broda, koji je iznjedrio Marija Mandžukića i Ivicu Olića, najveći je uspjeh ostvario 1995. godine osvojivši peto mjesto u Prvoj HNL. Do 2008. plovio je između prve i druge lige, a onda je ispao i od tada nije na velikoj sceni.

Pušu neki drugi vjetrovi

No čini se da sada pušu neki novi vjetrovi. Uz jačanje momčadi, na stadionu su u tijeku i opsežni infrastrukturni radovi. Sagrađena je nova istočna tribina, potpisan je ugovor s izvođačem radova za gradnju glavne, južne tribine, a na pomoćni teren postavljena je umjetna trava...

– Sada dolaze najteži dani za Marsu. Zbog gradnje tribina dvije godine morat ćemo izbivati sa svog stadiona dok se to sve skupa ne završi. Naravno, i na stadionu Željezničara imat ćemo dobre uvjete, ali tradicija je tu na Marsi, teško je napustiti svoj dom makar i privremeno. No bez obzira na to, mi ćemo se boriti za povratak u drugu ligu. To je naša želja, a hoćemo li uspjeti, o tom–potom – zaključio je Dubravko Galović.