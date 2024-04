Igrači Hajduka optuženi za rasizam, zatražena hitna reakcija lige, oglasili se i Splićani

Kao da nije dosta problema koji muče Hajduk, seniorsku momčad, svlačionicu, upravu, navijače... Sad se nova kazna sprema zbog navodnog rasističkog ispada na drugom kraju svijeta. Naime, Hajdukova momčad do 17 godina trenutno igra na Floridi, i to prestižni MLS-ov turnir mlađih kategorija. Na turniru nazvanom MLS Next sudjeluju i akademije Manchester Uniteda, Arsenala, lisabonskog Sportinga, PSV-a... Hajduk je rezultatski dobro odradio posao na početku, dobili su New York Red Bullse, a u četvrtfinalu će na Philadelphiju Union.

No, nakon dvoboja Hajduka i NY Red Bullsa splitski su nogometaši optuženi za rasizam. Kako javlja Slobodna Dalmacija, igrači New Yorka požalili su se da je tijekom dvoboja njihov igrač Eric Tai bio meta uvreda, a tražili su i hitru reakciju MLS-a. Red Bullsi su izdali i priopćenje:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ono što se dogodilo u posljednje dvije utakmice potpuno je neprimjereno i zauvijek je promijenilo našu momčad. Ekstremni nedostatak poteza MLS-a je neprihvatljiv i ostavio je osjećaj nepovjerenja i nesigurnosti glede naše sigurnosti i dobrobiti dok igramo na ovom turniru. Nadamo se da će ova situacija rasvijetliti tekući problem u nogometu i u svijetu.

Inače, iz Hajduka su također reagirali na ovaj slučaj.

- Izrazito su agresivna ekipa, dobili su čak tri crvena kartona. Bila je situacija u kojoj je njihov igrač u duelu jako gurnuo našeg Durdova. On je pao van terena na tvrdu podlogu. Srećom, nije se ozlijedio. Durdov mu je uzvratio i nastalo je komešanje koje je brzo riješeno. Američka momčad izgubila je na penale i pokušavaju se vaditi na rasizam koji je apsolutno nepostojeći. Naši momci se nisu tako ponijeli. Ništa od tih optužbi ne postoji ni u zapisniku. Da se to zaista dogodilo, već bi nas izbacili - reakcija je koju prenosi Slobodna Dalmacija.