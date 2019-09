Igrač Dinama upisao fakultet, ali morao je brzo odustati, otkrio i razlog

Dinamo ima veliki igrački kadar, a majstorski strateg Nenad Bjelica uspio je više-manje zadovoljiti sve igrače.

Prije svega zbog rezultata koje je prošle sezone ostvario u Europi pa je u domaćim natjecanjima priliku davao onima koji nisu igrali ili su igrali manje u Europi. Tako su se svi s pravom osjetili dijelom velikog uspjeha.

Nekako je u sjeni ostao Dino Perić, stoper koji se prošle sezone naigrao. Bjelica je uskočio na klupu Dinama krajem pretprošle sezone, vodio je plave u zadnjem kolu prvenstva i u finalu kupa u kojem je, u Vinkovcima, slavio s 1:0 nad Hajdukom.

S 18 stigao u Zagreb

Kada su se igrači razilazili svojim domovima iz Vinkovaca, svjedočili smo riječima trenera Bjelice svojim igračima, a na “ispraćaju” Dine Perića, koji je igrao u tom finalu, rekao je:

– Dobar si ti, Dino, dobar!

Bio je to kao nekakav uvod u ono što je slijedilo. Jer, Perić do tada nije bio baš u prvom planu, iako je dugo bio igrač Dinama, plavi su stalno tražili i dovodili stopere, a dolaskom Bjelice taj je 25-godišnjak dobio priliku i iskoristio ju je.

Perić je Osječanin, baš kao i trener mu Bjelica.

– Dugo sam već ovdje, no prvo sam bio u Sesvetama, pa u Lokomotivi, zadnje dvije i pol godine sam u Dinamu i, otkako je došao trener Bjelica, baš se osjećam kao igrač Dinama. Dobio sam samopouzdanje – počeo je Dino Perić.

Perić se u Maksimir preselio iz svog Osijeka još kao klinac.

– Došao sam s oko 18 godina, sjećam se da sam završavao četvrti razred srednje škole. I kad sam došao, jer bio sam mlad, nisam znao gdje sam, što sam, novi grad, sve novo. Trebalo se na sve to naviknuti, adaptirati, ali pomogli su mi puno prijatelji iz Dinama koje sam znao iz reprezentacije.

Imao je Dino ambicije i s fakultetom.

– Pokušao sam s ekonomijom, ali nije išlo. Dva treninga dnevno, utakmice, jednostavno nije išlo i brzo sam odustao od studija.

Dugo ste ovdje, osjećate li se već Zagrepčaninom?

– Dugo sam u Zagrebu, ali Osijek je uvijek u srcu, radujem se svakom odlasku u Osijek, svaki vikend, svaki put kad imamo nešto slobodno, odem kući. No i Zagreb mi je prirastao srcu, svi me pitaju gdje ću jednog dana živjeti i stvarno ne znam, bit će to jednog dana prilično teška odluka.

U petak su plavi igrali protiv Istre, a onda slijedi ostvarenje snova, igranje u Ligi prvaka.

Dinamo s Perićem i ove sezone gura sjajno.

– Nastavili smo tamo gdje smo stali prošle sezone. Bilo je dosta tereta na leđima, svi su željeli ulazak u Ligu prvaka tako da se taj pritisak osjećao. Vjerujem da sad u Ligi prvaka možemo igrati za sebe, da neće biti tog pritiska rezultata.

Doista mislite da neće biti pritiska, za tako nešto baš i nismo čuli u Dinamu?

– Ma razlika je, znaš da moraš pobijediti Ferencváros, da onda moraš proći Rosenborg. Ići ćemo mi i u Ligi prvaka na pobjedu, ali mislim da će nam ipak biti lakše.

Skupina je baš jaka

Što se može u ovoj skupini s Manchester Cityjem, Šahtarom i Atalantom?

– Možda Šahtar i Atalanta nisu tako zvučni, ali su jaki, ta Atalanta prošle sezone igrala je sjajno, igraju 3-4-3, visoki presing. Mi idemo probati skupinu, prvo protiv Atalante. Bit će pun stadion, a mi smo pokazali da možemo i s jakima kao što je bila Benfica. No jaki su, pa s 3:0 su pobijedili Juventus u kupu, to je top ekipa.

A Manchester City?

– To je svjetski vrh, bit će užitak igrati s njima, znamo da su to najbolji igrači, ali idemo se mi i s njima “potući”. Već mi se najavilo puno prijatelja koji žele u Manchester i veselim se svemu tome.

Bjelica vas spominje kao sljedećeg reprezentativca iz Dinama.

– Ne opterećujem se time, na meni je da radim i igram što bolje mogu. No već to što je o meni rekao trener Bjelica puno mi znači – zaključio je Perić.

