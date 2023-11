Igor Tudor će u ruke dobiti više od pola milijarde eura? Smatraju ga idealnim kandidatom

Nakon što nije opravdao ulogu favorita protiv Union Berina u Ligi prvaka (1:1), Napoli je doživio i šokantan vikend-poraz od Empolija (0:1). Štoviše, ovo zadnje bila je kap koja je prelila čašu i presudila francuskom stručnjaku na klupi talijanske momčadi Rudiju Garciji. O njegovu odlasku pisalo se već neko vrijeme, a sada je to izvjesno.

Romano potvrdio

Trener Napolija potrošio je sve kredite jer momčad mu ove sezone nakon 12 prvenstvenih utakmica ima 11 bodova manje nego u isto vrijeme prošle sezone. U domaćem prvenstvu trenutačno je na četvrtom mjestu te za vodećim zaostaje deset bodova.

U Ligi prvaka Garcia je uzeo tek sedam bodova u četiri kola i nije ispunio očekivanja.

A očekivanja Napolija su velika jer klub je to koji je prošle sezone suvereno osvojio Scudetto, a u Ligi prvaka došao do četvrtfinala.

U svijetu nogometa slijedi nam reprezentativna stanka, a talijanski mediji navode da je ona idealna za promjene na klupi.

La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport i Tuttosport pišu kako je Rudi Garcia bivši, a prvi favorit za njegova nasljednika je hrvatski stručnjak Igor Tudor (45).

Informacije su to koje su potvrdili i Fabrizio Romano te Nicolo Schira, poznati nogometni insajderi, koji tvrde da su Napoli i Tudor prvi kontakt uspostavili prije mjesec dana. U Rimu se navodno dogovaraju detalji suradnje i rješavaju prepreke.

Aurelio De Laurentis, prvi čovjek kluba iz Napulja, već je obavio preliminarne razgovore s Tudorom kojemu želi ponuditi ugovor do kraja aktualne sezone uz mogućnost produljenja do 2025. godine, dok hrvatski trener odmah traži ugovor do 2025. godine.

Bilo kako bilo, sjedne li Tudor na klubu Napolija, vratio bi se tako opet u Serie A gdje je proveo veliki dio igračke karijere kao član Juventusa. Dodajmo da je kao trener radio u dva navrata u Udineseu i Veroni, dok je u Juventusu bio pomoćni trener. Posljednji angažman imao je u Marseilleu prošle sezone.

La Gazzetta dello Sport piše kako mu je glavni protukandidat za novo mjesto Fabio Cannavaro, ali Tudora vide kao bolje rješenje.

– Hrvat je u prednosti iz više razloga, počevši od iskustva skupljenog kako u Serie A tako i u Europi. Ima i onaj gotovo vojnički stav koji je idealan za ujedinjavanje momčadi oko novih koncepata igre u najkraćem mogućem roku, s puno izraženijom predispozicijom za žrtvu – piše talijanski medij.

Borba za drugo mjesto

S obzirom na sve to, Tudor je u pole poziciji za veliku nagradu Napulja. Nije to mala stvar jer bez angažmana je od lipnja ove godine. S Napolijem, momčadi čija se vrijednost prema Transfermarktu procjenjuje na 587,75 milijuna eura, povezuje ga se već neko vrijeme.

Jedna stvar je sigurna, u Napoliju mu neće biti lako. Klub legendarnog Maradone ima velike apetite, u skupini C Lige prvaka bori se za drugo mjesto i proboj u osminu finala, dok u domaćem prvenstvu još uvijek ima nade. Svi vjeruju da će te nade u stvarnost pretvoriti Tudor.