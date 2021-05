Idemo, Hrvatska! Navijači uz mlade Vatrene u 1/4 Eura: Bišćanu adut - dinamovac!

Hrvatsku reprezentaciju do 21 godine danas u Mariboru (18 sati, HRT 2) očekuje četvrtfinalni sraz EP-a protiv Španjolske. Bit će ovo najveći ispit ove generacije.

– Imali smo više vremena za pripremu. Sve zacrtano smo odradili, tri taktička treninga za ovu utakmicu. Nije ni to idealno, no sasvim je dovoljno da se usvoje neke osnovne ideje. Vjerujem da će se to vidjeti na utakmici – počeo je naš izbornik Igor Bišćan.

Otkud nam prijete najveće opasnosti?

– Opasnost prijeti sa svih pozicija. No njihova je najveća snaga u ujednačenoj kvaliteti na svim pozicijama. Taktički i tehnički jako su dobri, kombinatorni, puno trče, jako disciplinirani i ozbiljni, nezgodni za kontroliranje. Očekujem da će se probati nametnuti od prve minute. Ova generacija posebno je učinkovita, primaju jako malo pogodaka i rijetko gube. Zadovoljni smo što ćemo im prepustiti ulogu favorita. No imamo i mi svoje šanse...

Ozračje je dobro.

– To je preduvjet za dobar rezultat. Presretan sam kada to vidim svaki dan, ne samo na treninzima. Dečki su prošli teške bitke i to ih je zbližilo. Jako su motivirani da nešto naprave. Mi smo tu da im te šanse povećamo. Nadamo se velikim stvarima.

Moramo biti hrabri

Kojim će taktičkim varijantama Bišćan pribjeći?

– Nećemo biti predefenzivni. Ovo nije utakmica u skupini, jer teško će se dogoditi da postignemo pogodak i da prođemo. Nadam se da nećemo biti u previše podređenom položaju. Neću govoriti o formaciji, no ona neće biti onakva kao protiv Portugala.

Pitali smo izbornika može li ih se možda napasti u prvih 15 minuta.

– Spremili smo određene taktičke varijante koje će biti na tom tragu. Teško je u prvih 15 minuta riješiti utakmicu. No bit ćemo hrabri. Teško je procijeniti kako će se utakmica odvijati. Pretpostavljam da ćemo mi biti češće u defenzivnom bloku. No na trenutke moramo biti agresivni i hrabri, staviti ih u određene probleme. Tako da oni u svojoj konstrukciji i pripremi napada ne budu previše komotni. U određenim razdobljima utakmice pokušat ćemo isprovocirati njihovu pogrešku i nadati se da na tome možemo profitirati.

Što možemo očekivati od igrača koji su se naknadno priključili momčadi?

– Dečki su se uklopili sjajno. Kada su ozračje i skupina ovakvi, to je normalno. Oni koji su došli pred kraj vrlo vjerojatno neće početi utakmicu. Naravno, sve ovisi o tome što će se zbivati na terenu.

Lovro Majer bit će Bišćanov važan adut za ovu utakmicu.

– Spremni smo za četvrtfinale. Znamo tko nam je s druge strane. Španjolci su favoriti za osvajanje turnira, no mi smo kvalitetniji nego ikada i imamo veće šanse za prolazak nego ikada – počeo je Majer.

Gladni smo uspjeha

Iza njega je duga i naporna sezona, može li to utjecati na izvedbu?

– Osjećam se odlično. Sezona je bila duga, no i dalje sam gladan pobjeda, golova, asistencija, trofeja... Baš kao i na početku sezone. Drago mi je što se sezona rasplela baš tako. Veselim se svakoj utakmici.

Je li razočaran što nije dobio poziv Zlatka Dalića?

– Ne mogu kazati da sam razočaran. Naravno da svatko o sebi misli sve najbolje. No sve ide svojim tokom. Sve je kako treba biti. Znam koliko vrijedim, kako radim, sve u svoje vrijeme.

Imaju li Španjolci pokoju manu?

– Naravno da imaju. Imaju i dosta dobrih strana. Zna se da su oni jaki kroz sredinu, okretni, brzi... Isto tako znamo kako im se suprotstaviti i kako odigrati. Vjerujem da ih možemo iznenaditi.

Imali ste više vremena za pripremu pred ovako važnu utakmicu...

– Sve će u ovoj priči ovisiti isključivo o nama. Ako mi budemo pravi, možemo proći Španjolsku, možda i otići do kraja.

Nakon dosta vremena, možda će Hrvatska imati i veću navijačku podršku.

– Utakmica je jako blizu. Bilo je dosta upita za ulaznice. Neki od mojih najbližih doći će nas bodriti. Malo smo već zaboravili kako izgleda navijačka podrška uživo s tribina. Veselim se, sretan sam zbog toga...

Prokomentirao je Majer i ozračje u reprezentaciji.

– Svi se slažemo. Nije to česta pojava ni u klubovima, a kamoli u reprezentacijama. Gotovo svi igrači igraju u dobroj formi i standardni su. To će nam biti veliki plus. Čini mi se da u drugim reprezentacijama to nije slučaj.

Je li ovo veća utakmica od one s Tottenhamom?

– Ne mogu govoriti koja je važnija. Svaka je važna. Obje su utakmice velike – zaključio je Lovro Majer.

PAROVI:

Hrvatska – Španjolska (Maribor) 18 sati

Nizozemska – Francuska (Budimpešta) 18 sati

Danska – Njemačka (Székesfehérvár) 21 sat

Portugal – Italija (Ljubljana) 21 sat