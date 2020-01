Ide li Olmo napokon? Prvi čovjek Dinama otkrio što stoji iza priče o Milanu

Predsjednik Dinama Mirko Barišić u četvrtak je u razgovoru za talijanski nogometni portal Totto Mercato Web izjavio kako Milan nije poslao ponudu za španjolskog reprezentativnog ofenzivca Danija Olma.

Neki hrvatski mediji izvijestili su kako je Milan poslao ponudu od 30 milijuna eura za 21-godišnjeg Olma i da je transfer na San Siro blizu realizacije.

- Ne znam odakle je došla vijest, no kao prvi čovjek kluba mogu reći da nisam primio nikakav poziv. Niti od Milana niti općenito iz Italije. Zbog toga mogu okvalificirati tu vijest kao špekulaciju, novinarsko izmišljanje - rekao je Barišić.

Olmo je prošlog mjeseca rekao da je Dinamo primio ponudu Barcelone i da bi bilo najbolje za sve da već u siječnju napusti Zagreb. Napomenuo je kako bi se htio vratiti u Barcelonu iz čijeg je podmlatka otišao 2014. u Dinamo.

- To je druga stvar, no nema ničeg konkretnog - izjavio je Barišić.

Upitan je li točno da je Olmova cijena 30 milijuna eura, Dinamov predsjednik je odgovorio:

- Točno je da je to dobar iznos, ali prvo netko treba doći i ponuditi to. Recimo da trenutačno ne možemo postaviti cijenu za Danija Olma jer nas nitko to nije tražio.

Zimski prijelazni rok zatvara se krajem mjeseca.

- Još uvijek su dva tjedna do kraja siječnja pa je sve moguće - napomenuo je Barišić.