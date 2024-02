I treneru Hajduka je prekipjelo: 'Žao mi je svih koji moraju igrati na ovome...'

Kranjčevićeva ulica i ove je subote bila u dominantnom hajdučkom tonu. Oko 4.500 navijača na tribinama emotivno je proslavilo Hajdukov 2:0 trijumf nad utopljenikom Rudešom u 23. kolu Supersport HNL-a. Hajdukovo čelništvo intimno se nadalo da će pobjeda doći bez značajnijeg stresa. No, ipak ga je bilo. Uostalom, priznao je to i Mislav Karoglan. Hajdukovu treneru malo je zastao dah kada je, kod rezultata 1:0 (Livaja, 48.), u završnici utakmice Rudeš pogodio vratnicu. No, sve je ipak došlo na svoje pogotkom Dajakua u sedmoj minuti sudačke nadoknade. Imali su Splićani nevjerojatnu navijačku podršku, Torcida nije stajala s navijanjem, a Hajdukovi navijači na zapadnoj su tribini cijeli susret proveli na nogama. Na početku susreta svi su toplim pljeskom pozdravili trijumf naših vaterpolista.

Zaslužena pobjeda

- Na kraju zaslužena pobjeda, igrali smo u prvom poluvremenu stvarno dobro. Jako smo dobro ušli i u drugo poluvrijeme. Neke šanse nismo iskoristili - počeo je Karoglan.

Slavlje mu je pokvarila ozljeda Mihaela Žapera kojemu su, prema prvim informacijama, stradali ligamenti koljena.

- Prognoze nisu dobre. Na tom se mjestu ozlijedio i Lovre Kalinić. Neću komentirati teren, žao mi je svih igrača koji na tome igraju.

U završnici je Hajduk igrački padao, strahovali ste kod 1:0. Jeste li zbog toga tako emotivno proslavili Dajakuov pogodak?

- Mi smo utakmicu trebali pobijediti puno, puno ranije. Naravno da emotivno slavim golove, meni je svaka utakmica jednako važna.Nevjerojatno je što smo sve promašili, posebice uzmemo li u obzir realizacijske vještine naših igrača. Promašene prilike se u nogometu lako naplate.

Jeste li s nekim igračem posebno zadovoljni?

- Jako sam zadovoljan s Pukštasom. Imao je poništeni pogodak, energetski je bio na vrhunskoj razini. U fazi obrane je bio discipliniran.

Josip Brekalo je uživao, lagano je odigrao susret, lakoćom pravio razliku, jasno je kako ima klasu koja je daleko iznad standarda naše lige.

- Atipično je krilo, dosta voli te prostore unutra. Prva je utakmica njega i Livaje, bitno je da si ne ulaze u prostor. Izuzetno sam zadovoljan njime, ali to od njega i očekuješ.

Mladi Šimun Hrgović krenuo je od prve minute na lijevom boku. Kakav je dojam ostavio na vas?

- Jako dobar, jako pozitivan. Danas smo imali tri momka iz naše akademije. Moraš se boriti za titulu, a isto tako razvijati talente. Jako mi je drago zbog njega.

Nije lako s mladima

Opterećuje li vas mišljenje većine da se Hajduk više treba osloniti na igrače iz akademije?

- Ja dolazim iz akademije, obožavam mlade igrače. U prvom sam mandatu gurnuo Pukštasa, trener iza mene je isto razvijao mlade. Protiv Rudeša smo imali trojicu naših mladih igrača, u prošloj utakmici četvoricu. Nije lako pobjeđivati i imati mlade igrače - zaključio je Karoglan.

A Rudešu, jasno je, nedostaje kvalitete za nešto više.

- Odigrali dosta kvalitetno i dosta dobro parirali Hajduku što se tiče obrane. U napadu nismo bili dobri. Igrači su htjeli. U ovom trenutku jednostavno ne možemo pobjeđivati momčadi kao što je Hajduk. Nisam od igrača koji su ušli s klupe dobio ono što sam želio. Mogu samo čestitati Hajduku - kazao je Davor Mladina, trener Rudeša.