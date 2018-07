I kapetan West Hama navijat će za Hrvatsku

Sve ovo još nisam doživio, gledao sam utakmicu u jednom kafiću i, kad vidiš to veselje naroda, postane ti još jasnije kolika je važnost ovog rezultata naše reprezentacije. Dobio sam puno poruka iz Engleske, od bivših suradnika, poznanika, a posebno me razveselio kapetan West Hama Mark Noble, čestitao nam je na pobjedi i poručio da će u nedjelju navijati za Hrvatsku. Da ne govorim o brojnim porukama iz Turke, Rusije...

Koliko se veselim zbog naše velike pobjede i ulaska u finale Svjetskog prvenstva, dodatno se veselim i jer smo pobijedili upravo Engleze. Svaka čast njihovim igračima, i Henderson, Dele Alli i svi bili su vrlo korektni kad su prije utakmice razgovarali u Hrvatskoj, ali to što su radili mediji, pa i ti stručni suradnici, kako su “crtali” Hrvatsku, to je strašno, toliko arogancije. I zato me veseli ne samo pobjeda nad njima, nego i to što smo ih dobrim dijelom deklasirali.

Čuo sam se i sa Slavenom Bilićem, on u srijedu nije bio u studiju nego se javljao sa stadiona. I sretan je jer u tim su emisijama i njegovi sugovornici postali arogantni, nekorektni i nije mu bilo lako, a sad je uživao i njemu je ova pobjeda to slađa.

Čujem da se sad Englezi “pale” na Ligu nacija, da će nam uzvratiti u tom natjecanju. Haha, pa Liga nacija i polufinale SP-a ne mogu u istu rečenicu, nije to za usporedbu. Pa na ove utakmice dolaze predsjednici, premijeri, te utakmice gleda cijeli svijet, sve stane, pa samo nek’ se “pale”.

Nadam se da će se naši igrači uspjeti oporaviti do nedjelje, strašno su se potrošili, ali ispisali su povijest. Tri utakmice u produžecima, triput su se vraćali iz rezultatskog minusa, pa to je za film snimiti. Nije lako naći riječi kojima bi se opisalo to što su igrači, izbornik Dalić i svi koji su u Rusiji napravili. Vidim da ima jako puno umora, da ima “načetih” igrača, da ima ozljeda i sve je to nakon triput po 120 minuta očekivano. Ali, siguran sam da će stisnuti zube još u ovoj jednoj utakmici. Već ovo što su dosad napravili je kao san, ne mogu zamisliti što će biti ako uzmu taj trofej, a želim im ga iz sveg srca.

Francuzi jesu jaki, dosad nisu “umirali u ljepoti”, već su igrali na rezultat, pokazali su da su jako kompaktna momčad i tako će pokušati igrati i protiv nas, na rezultat. A mi ćemo se nadati da će taj rezultat biti pravi za nas.

