I izbornik Srbije očaran našim navijačima! Ima poruku za sve u Hrvatskoj

Rukometaši Hrvatske završili su nastup u prvom krugu s tri pobjede. Nakon Crne Gore i Bjelorusije sinoć je Hrvatska bila bolja i od Srbije (24:21). No tko zna kako bi ovaj susret završilo da nije bilo hrvatskih navijača koji su ispunili svaki kutak dvorane u Grazu.

– Ne sjećam se da smo ikada igrali na gostujućem parketu u ovako sjajnoj atmosferi. Imao sam drugi plan za ovu utakmicu, imao sam plan odmarati udarne igrače, ali zbog ovih navijača morali smo pobijediti. Navijalo se iz srca i zaista ne znam kako bismo mogli pogledati navijačima u oči da smo izgubili – rekao je Lino Červar.

Peruničić navija za Hrvatsku

Nenad Peruničić, izbornik Srbije, također je pohvalio hrvatske navijače.

– U jednom trenutku došlo mi je da sjedim na klupi Hrvatske. Baš zbog ovih navijača želim da Hrvatska osvoji medalju na ovom Europskom prvenstvu – istaknuo je srpski izbornik.

Nije sve izgledalo bajno nakon prvog poluvremena u kojem smo zaostajali dva pogotka.

– U svlačionici smo se zapitali – hoćemo ili nećemo igrati? Odgovor ste vidjeli u drugom poluvremenu – rekao je David Mandić.

Igor Vori, direktor reprezentacije, održao je motivacijski govor.

– Da, Vori je odigrao jako mnogo ovakvih utakmica. Njegove riječi su itekako odjeknule. Nastavak smo odigrali kao u transu, a navijači su nam bili jako dobar vjetar u leđa – kaže Duvnjak.

Uz Marina Šegu, junak susreta bio je upravo Duvnjak. Odigrao je kapetanski desetak minuta. Postigao neke lake pogotke, a u obrani je kao prednji potpuno razbio srpske napade.

– Da smo mogli poslije utakmice s navijačima ostati u dvorani sat vremena, ostali bismo. Ovakvo navijanje ostat će mi zauvijek u sjećanju. Bilo je divno. I naravno da nismo poslije utakmice mogli samo tako lako otići iz dvorane. Slavili smo s navijačima, pjevali, radovali se – kaže Duvnjak.

U Beč dolazimo s dva boda, a prema iskustvima iz 2010., tamo će biti još više hrvatskih navijača.

– Neka ih. Nama će biti mnogo lakše. Moramo biti jako oprezni s tom prvom utakmicom u drugom krugu. Sjetite se lani Svjetskog prvenstva u Njemačkoj. Prenijeli smo četiri boda, a onda izgubili od Brazila i san o polufinalu nestao je za sekundu. Bit će zanimljivo igrati protiv mog prijatelja iz kluba Bilika koji igra za Austriju. Bit će zanimljivo vidjeti čijih će navijača biti više, naših ili domaćih – zaključio je Duvnjak.

Dva lica naše igre protiv Srbije

Luka Stepančić odigrao je još jednu sjajnu utakmicu.

– Malo lošiji ulazak u susret i odmah smo bili u problemu. Nije bila obrana problem već napad koji nikako nije nalazio rješenje protiv njihove obrane 5:1. Onda smo se u svlačionici složili da moramo dati sve od sebe zbog navijača koji su bili fenomenalni. I okrenuli smo rezultat – rekao je Stepančić.

S Hrvatskom u drugi krug ide i Bjelorusija.

– Pazite, Bjelorusija će biti jako opasna u drugom krugu. Mislim da nijednom reprezentaciji neće biti lako s njima. Mi smo ih odradili jer smo tu utakmicu od prve do zadnje minute odigrali maksimalno. Meni je ovakva utakmica sa Srbima dobro došla jer sam vidio dva naša lica, jedno loše i jedno dobro. Vjerujem da su igrači shvatili da bez stopostotnog angažmana nema vrhunskog rezultata. I zato od prve utakmice u drugom krugu idemo jako. Jasno, uz veliku podršku navijača – zaključio je Lino Červar.

Hrvatska u Beču otvara protiv domaćina?

Rukometaši Hrvatske prvu utakmicu u drugom krugu, koji se igra u Beču, ima na rasporedu tek u četvrtak. Prvi suparnik bit će nam prvi iz skupine B, a to je vjerojatno Austrija. No, kako danas međusobno igraju Sjeverna Makedonija i Austrija, sve je tamo još moguće. Naime, Makedoncima pobjeda od dva razlike donosi prvo mjesto i susret s nama. Sigurno je da drugu utakmicu igramo protiv Njemačke, koja je druga u skupini C, a u trećem susretu igramo protiv drugoplasiranog sastava iz skupine B (Austrija, Češka ili Sjeverna Makedonija). Za kraj igramo protiv Španjolske, aktualnih europskih prvaka koji su osvojili prvo mjesto u skupini C. Prema nekim računicama, za polufinale bi nam bile dovoljne prve dvije pobjede.

