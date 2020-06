Hrvatski velikan ispred nosa konkurentu uzeo talentiranog igrača

Nakon 27 godina, za Cibonu će ponovo igrati jedan Nakić. Nakon Mihovila Nakića, legende kluba s 11 sezona u dresu vukova, a potom i Ive Nakića, koji je u zagrebačkom klubu igrao tri godine, posljednji put 1993., u Zagreb je stigao Toni Nakić.

Zapaženi član hrvatske vrste koja je prije dvije godine, senzacionalno, osvojila drugo mjesto na U-20 Prvenstvu Europe.

Riječ je o talentiranom 21-godišnjem Šibenčaninu (203 cm), koji se u matičnom klubu Šibenki zasad nije realizirao na razini na kojoj se to od njega očekivalo ali nesumnjivo predstavlja igrački potencijal. Uostalom, takvim ga doživljava i izbornik Veljko Mršić koji ga je stavio na širi popis igrača u kvalifikacijama za Eurobasket.

Igranje u ABA ligi, u dresu Cibone, za Nakića bi trebao biti okidač za kvalitativni pomak što je očito plan kakvog ima i njegov menadžer Miško Ražnatović. A on je vlasnik najveće menadžerske agencije u europskoj košarci BeoBasket koja predstavlja čak 43 euroligaška igrača, čak 20 više od prve sljedeće agencije.

- Apeliram na sve da budu strpljivi i da olakšaju njegov razvoj. Apeliram i na medije da ga ne uzdižu previše, a ja ću ga maksimalno štititi jer sigurno je da će pored dobrih biti i loših trenutaka - kazao je Cibonin trener Ivan Velić naglasivši i ovo:

- Važno je da smo nastavili s politikom koju smo zagovarali otkako sam došao u Cibonu, a to je podmlađivanje momčadi. Kad sam preuzeo momčad prosjek je bio 30-tak godina, u prošloj sezoni prosjek je bio oko 26 godina i sad nastavljamo tim putem. Pokušat ćemo dovesti još neke mlade igrače u klub i ako u tome uspijemo morat ćemo istrpjeti njihovo sazrijevanje. Ono će biti turbulentno, bit će teških poraza i trenutaka, no svi kao klub moramo stati iza njih i podržati te mlade igrače jer jednom kada sazru bit će stroj koji će moći puno toga dati. Cilj nam je da mladi igrači žele doći u naš klub, a ja se nadam da će osovina Nakić-Prkačin biti budućnost kluba.

Za Nakića je jako zainteresiran bio i Zadar, pa se pričalo da je to skoro gotova stvar, no Cibona je Šibenki ponudila očito bolju dinamiku otplate odštete visoke 50 tisuća eura. A to je očito dodatno zadovoljstvo za Cibonina direktora Domagoja Čavlovića koji ističe.

- Prošle godine smo bili na korak do transfera, no nismo se uspjeli usuglasiti sa Šibenkom oko nekih uvjeta. Sad smo se uspjeli dogovoriti na obostrano zadovoljstvo, a ostale su nam još neke formalnosti koje ćemo ubrzo riješiti.

Svoj prijašnji interes za klub podno Tornja potvrdio je i sam igrač koji je "vukovima" potpisao vjernost na tri godine:

- Interes Cibone pojavio se još prošle godine i ja sam se nadao da ću ovdje doći još prošlo ljeto. Imao sam želju i ambiciju otići u jači klub i viši rang natjecanja tako da mi je ovaj dolazak nakon godinu dana još draži. Drago mi je da je Cibona pokazala veliku želju da me dovede, a sad ja imam jednaku želju da to opravdam. Nadam se borbi za trofeje i što većem broju ljudi u Draženovu domu.

I svi koji vole Cibonu tome se nadaju, no za takvo što potrebni će biti još neki sastojci kako bi ovo bila tek početna stavka nekog novog, svježijeg, lica nekad velikog kluba.

