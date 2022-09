Hrvatski trener u Ukrajini: Razmišljaš kako preživjeti, a moraš pripremiti utakmicu

Šahtar radi čuda u Ligi prvaka, a posebno kada se uzme u obzir ratno stanje u Ukrajini. U prvom su kolu svladali Leipzig s 4:1, a jučer remizirali s Celticom 1:1.

Šahtar vodi Igor Jovićević koji se osvrnuo na uvjete u kojima priprema momčad. Zbog rata u Ukrajini Šahtar svoje domaće utakmice Lige prvaka igra u Varšavi.

- Ima puno Ukrajinaca koji žive ovdje u Poljskoj, imali smo podršku, bio je skoro pun stadion, protiv Reala će sigurno biti pun i osjetit ćemo još veću podršku. Treniramo u sportskom centru Legije Varšave. Imamo stvarno dobre uvjete za rad. Iskoristit ćemo reprezentativnu stanku da se odmorimo, ali imam 12 reprezentativaca i to je veliki problem jer neće imati ta tri, četiri dana slobodna i doći će mi na trening dva dana pred utakmicu prvenstva. I ta putovanja, iz Ukrajine prema Varšavi, pa prema Madridu, Leipzigu… Mi smo stalno u autobusima, vlakovima i u avionima. Izlazak iz Ukrajine je dugovječan, granice isto tako, umoran dolaziš na odredište i nema drugog izlaza. Ne možemo avionom izaći iz Ukrajine. Svaki slobodan dan provedemo u autobusu i mi nemamo slobodan dan do 26.11. dok ne završi ovaj dio prvenstva. I to je velik hendikep u odnosu na druge momčadi - rekao je Jovićević za Sportklub.

Ukrajinsko prvenstvo je počelo i uredno se igra.

- S točke patriotizma pokazujemo svijetu da se život mora nastaviti, ti ljudi koji brane Ukrajinu su i većinom ljubitelji nogometa, na neki način im dajemo radost i da zaborave te teške probleme pa makar na 90 minuta i to je naša zadaća, da igramo i da pokažemo da svijet mora ići dalje, da se nogomet ne možemo zaustaviti. To što je na teritoriju Ukrajine, ima nekoliko faktora koji utječu na psihu, pogotovo kad počnu sirene, pa moraš prekinuti sirene, ući u sklonište dok se ne objavi da je zračna opasnost prošla. Utječe nam na psihu, razmišljaš kako preživjeti, a istovremeno moraš pripremiti utakmicu i raditi na taktici da bi trening bio efikasan. I to je jedno iskustvo, avantura… Eto, recite mi jednog trenera koji radi u ovakvim uvjetima.

U Ligi prvaka im slijedi utakmica s Real Madridom.

- Igrat ću protiv svog kluba. Kakva je sudbina, sjećam se debitirao sam 1991. na Bernabeu, a sad dolazim kao trener u Ligi prvaka, sudbina nekad stvarno piše romane i ponosno se osjećam da ću doživjeti i taj trenutak i dat ću sve od sebe da zagorčam život Real Madridu.

