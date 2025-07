Hrvatski tenisač nije uspio ponoviti sjajan uspjeh u Umagu: Ovaj tjedan bila je zadnja prilika za US Open

Matej Dodig nije uspio ponoviti prošlogodišnji rezultat s Plava Laguna Croatia Opena, kada je u premijernom nastupu na ATP turnirima došao do osmine finala. Ovaj put zastao je na prvoj prepreci, iako je krenuo odlično, no na kraju je uspješniji bio Talijan Francesco Passaro, pobijedivši 4:6, 6:1, 6:2.

U prvom setu presudio je samo jedan izgubljeni servis, za Dodigovo vodstvo 5:4, a potom je 20-godišnji Osječanin zaprijetio na početku druge dionice, break loptom kod 1:1. To nije iskoristio i od tog trenutka odnos snaga se potpuno promijenio: Talijan, 131. na ATP listi, do kraja seta više nije izgubio gem. U trećem setu Passaro je nakon 1:1 nanizao četiri gema i tu je pobjednik bio odlučen.

Prošle sezone Dodig je također nastupio u Umagu zahvaljujući pozivnici, potom prošao prvo kolo, a zaustavio ga je kasniji osvajač turnira, Argentinac Francesco Cerundolo. Sada je stigao na Croatia Open s nedavno osvojenim premijernim naslovom na ATP Challengerima u Trstu, pa je ovog tjedna došao do najboljeg plasmana u karijeri, 246. mjesta. Ipak, protiv Passara nije uspio proći.

- Svaki meč je novo iskustvo i dosta sam u zadnje vrijeme igrao protiv bolje rangiranih igrača. Cilj mi je igrati sve više takvih mečeva, jer tako se napreduje, pokazuje mi što trebam popraviti i koliko još trebam raditi. "Fizički mi je najteže bilo igrati drugi i treći set, parirati. Dosta su bili teški uvjeti, sporo je bilo, a to mi nije odgovaralo. Moram puno toga popraviti, ali dobro je da imam dosta prostora za napredak. Ovaj tjedan je bila posljednja prilika za US Open. Kako više ne mogu tamo igrati, tako mi je sljedeći cilj ulazak u kvalifikacije Australian Opena.

Luka Mikrut zastao je na posljednjoj prepreci u kvalifikacijama, nakon što ga je sa 6:3, 6:1 pobijedio Ekvadorac Álvaro Guillén Meza, 223. na ATP listi. Početak meča nije naslućivao ovakav rasplet. Luka je imao tri povezane break lopte za 2:0, no nije ih iskoristio, a na kraju se pokazalo da su to bile i jedine prilike za oduzimanje servisa suparniku. Guillén Meza je napravio break za 3:2 i do kraja meča suparniku je prepustio još samo dva gema.