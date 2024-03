Hrvatski odbojkaši imaju novog izbornika: Nekoć vrhunski igrač stigao na vruću klupu

Novi izbornik hrvatske muške odbojkaške reprezentacije je Igor Juričić koji će na toj dužnosti zamijeniti Francuza Cedrica Enardoma, objavio je u četvrtak Hrvatski odbojkaški savez. Pedesetogodišnji Riječanin Juričić je od 1995. do 1999. godine igrao u Mladosti na poziciji srednjeg blokera (202 cm) odakle je krenuo u odličnu igračku, a kasnije još bolju trenersku karijeru.

Igrao je u Poljskoj, Austriji, Italiji i Francuskoj gdje je okončao karijeru u 37. godini, a onda krenuo u trenerske vode od 2013. godine. Najprije Francuska, pa Belgija, Rusija i Grčka, da bi se posljednje dvije godine skrasio u Poljskoj u kojoj je odbojka nacionalni sport u redovima Trefla iz Gdanska.

Igor Juričić nakon dvije godine i dva play offa s Treflom odlučio je potražiti novu sredinu.

"Drago mi je da su se konačno posložile neke stvari da mogu prihvatiti poziv da budem hrvatski izbornik. Dugo sam vani, 20-ak godina, tako da često znam reći da niti sam Francuz u Francuskoj, niti sam Hrvat u Hrvatskoj. Ali sam zato naučio puno toga i to znanje želim prenijeti našim igračima. Ambiciozan sam, pratim hrvatsku reprezentaciju i vidim napredak. Znam kako još sve to poboljšati, imam viziju. Razgovaram s igračima i s potencijalnim stručnim stožerom koji će činiti hrvatski treneri. O imenima još ne bi, prerano je, a mogu tek reći da će mi prvi pomoćnik i analitičar biti Ratko Peris, trener Mladosti s kojim se znam dugi niz godina i koji je kao i ja radio dugo u Francuskoj. Svi pričaju o kultu reprezentacije i slažem se s time svakako, ali se za to definitivno moraju stvoriti pravi uvjeti. Ako ćemo mi kao igrači i stožer biti zadovoljni, onda će i reprezentacija profitirati", rekao je novi hrvatski izbornik koji dobro poznaje i bivšeg izbornika Enarda.

"Radili smo u Francuskoj, ali smo dva različita mentaliteta. S njim se vidio napredak, ali ja ću pokušati napraviti još veći iskorak u organizaciji. Kažem, dugo sam vani, Balkanac je već pomalo izašao iz mene, skloniji sam disciplini u radu i dobroj organizaciji igre", dodao je Juričić.

Ovo ljeto hrvatsku mušku odbojkašku reprezentaciju s novim izbornikom očekuje nastup u Zlatnoj skupini Europske lige te Final Four u Osijeku polovicom lipnja, a u kolovozu kvalifikacije za EP u Osijeku.

"Malo je vremena, zato ćemo dosta paralelno raditi i na individualnom planu jer je puno tu mladih igrača s kojima treba još dosta tehnički raditi. Cilj je igrati finale Zlatne lige te osigurati time i Challenger kup kao odskočnu dasku za Ligu nacija. Tek nakon toga slijede kvalifikacije za Europsko prvenstvo, o čemu još ne razmišljam. Idemo korak po korak. Ne razmišljam toliko o cilju koliko o procesu. Dakle, prvo je okupljanje početkom svibnja u Mariboru. I to s najjačim sastavom. Želim u toj prvoj fazi kroz igranje u skupini igračima objasniti svoju viziju igre i želim da se do Final Foura pokušamo na to adaptirati. Neće biti lako, igračima sezone završavaju krajem travnja i odmah uskaču u reprezentativne obveze, zato ćemo pokušati napraviti tako pripreme da ipak imaju vrijeme i za oporavak. Nadam se njihovoj punoj ozbiljnosti i predanosti, zato mi u toj prvoj fazi trebaju iskusni igrači koji će izgurati cilj", zaključio je Juričić.