Nekada ratni neprijatelji sada sportski prijatelji

Tijekom ratova na prostoru bivše Jugoslavije oni su bili zakleti neprijatelji sukobljeni na suprotnim stranama. Većina njih su ratni invalidi koji su tijekom rata ranjavani i ostali su bez dijelova svoga dijela. Međutim, danas, 30-ak godina kasnije, oni su sportski prijatelji koji se druže i koji su u sada sportski suparnici. Upravo to je slika turnira u sjedećoj odbojci, koji je prošlog vikenda održan u Vukovaru pod nazivom “Vukovar Open”.

Na turniru je sudjelovalo deset ekipa i to sedam iz Hrvatske te tri ekipe iz Bosne i Hercegovine i to iz oba entiteta. Tako su se na jednom mjestu našli sportski prijatelji iz Vukovara, Knina, Splita, Zagreba… ali i natjecatelji iz Maglaja, Breze i Doboja. Na snimcima na društvenim mrežama interesantno je pogledati kako se pozdravljaju natjecatelji iz Maglaja i Breze, koji su bili pripadnici Armije BiH, s natjecateljima iz Doboja, koji su bili borci Republike Srpske, a koje dočekuju branitelji iz Vukovara i drugih hrvatskih gradova. I same slike turnira pokazivale su borbu na terenu dok u isto vrijeme sa strane stoje invalidske štake, proteze za noge i slične stvari. Ono što je važno je da je njihovo natjecanje prolazilo u najboljem redu i uz maksimalno poštovanje pri čemu je svatko želio ostvariti pobjedu na sportskom terenu.

Predsjednik Kluba sjedeće odbojke Vukovar Zlatko Zaoborni, inače i sam vukovarski branitelj i invalid Domovinskog rata, rekao je kako je ovo zapravo bilo natjecanje kao i svako drugo kao i da je i on svjestan da je najviše interesa izazvala ekipa iz Doboja. -Osobno me ne interesira što i tko priča. To je sport i ne interesiraju nas oni koji svašta pričaju. Mi smo pozvali ekipe na turnir u Vukovaru koje su se i odazvale. Bila je to prava stvar što se tiče svih nas. Natjecali smo se, družili se, a neki su i spavali u Memorijalnom centru Domovinskog rata – rekao je Zaoborni.Sam turnir u Vukovaru i nije izazvao poseban medijski interes tako da se za njegovo održavanje saznalo preko društvenih mreža gdje su dva mladića iz BiH govorila o tome kako su se nekadašnji ratni neprijatelji susreli u Vukovaru na turniru. -Dok političari 30 godina, nakon rata, promoviraju mržnju i tenzije kako bi mogli krasti i vladati ratni vojni invalidi, ljudi koji su bili na prvim crtama fronta I koji su dali dijelove svoga tijela, promoviraju mir, povezivanje i budućnost. Ovi ljudi ovdje znaju što je rat, znaju da su svi jednako prodani i izdani od onih koji su ih gurali u rovove. Znaju da život ide dalje, da dolaze novi dani koje trebamo živjeti ispunjeno I zajedno – rekla su ova dvojica mladića u video snimku koji je snimljen podno Vukovarskog vodotornja.

Inače, Klub sjedeće odbojke Vukovar osnovan je 2010. godine i trenutno broji 20-ak aktivnih članova od kojih su neki i sami vukovarski branitelji i invalidi. Među članovima ima i djece hrvatskih branitelja, inače zdrave osobe, a koji igraju prema pravila sjedeće odbojke.

Turnir Vukovar Open otvorio je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji je rekao kako su na turniru ljudi koji su nas zadužili u Domovinskom ratu dajući dijelove svojih tijela za slobodnu Hrvatsku, a koji su se, unatoč svojim tjelesnim oštećenjima i posttraumatskim stanjima, oduprli svim negativnostima koje rat donosi.

-Svojim primjerom i sudjelovanjem u sportu pokazuju da nema prepreka i da je čovjekov um nepobjediv, jači od svega. Pokazuju nam da ne postoji nemoguće, da nema izgovora. Na turniru sudjeluju i klubovi iz susjedne i prijateljske Bosne i Hercegovine, iz oba naroda, a riječ je o ratnim vojnim invalidima. To je primjer kako trebamo i možemo graditi društvo - ne na sukobima nego na razgovoru i uvažavanju – rekao je Penava.