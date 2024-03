Hrvatski novinari došli do Đokovića nakon prekida s Goranom, evo što im je rekao

Proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević više nije trener svjetskog 'broja jedan', Novaka Đokovića. O prekidu suradnje srpski je as izvijestio putem društvenih mreža. Nakon Novakove objave ne prestaju stizati reakcije na njihovo razilaženje. Oglasio se nedugo nakon toga i sam Ivanišević, a javnost pokušava dokučiti što je to što je dovelo do naprasnog kraja između njih dvojice. I mi smo se prisjetili nekih detalja, posebice svađa i razmirica između Đokovića i Ivaniševića za vrijeme ponekih mečeva. Nagađa se da je suradnja pukla za vrijeme ovogodišnjeg Australian Opena kada je Đoković u polufinalu ispao od talijanskog predstavnika Jannika Sinnera.

Hrvatski novinari bili su u posjetu Đokoviću u Beogradu. Tamo se, na teniskom centru u Košutnjaku srpski tenisač sprema za nadolazeći Masters u Monte Carlu. Novinari Slobodne Dalmacije uspjeli su se "provući" do Đokovića na račun ljubaznosti konobara i trenera.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ne mogu sad ništa komentirati, žao mi je što ti neću dati ono što tražiš, ali hvala što ste došli. Dobro došli ste da ostanete tu, ali ja i Goran smo završili suradnju. Vidjeli ste objavu, tako da... - rekao je Đoković pa dodao:

- Goran je član obitelj, prijatelj zauvijek i to će tako biti. Profesionalno smo se, jednostavno, razišli i napravili povijesni rezultat - najtrofejniji ikad igrač i trener, tako da mislim da je u tom smislu sve rečeno.