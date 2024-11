Hrvatski drugoligaš smijenio trenera iako je na prvom mjestu, na klupu stiže legenda HNL-a

Rijetki su slučajevi u nogometnom svijetu u kojima klub smijeni trenera iako je na prvom mjestu. Upravo se to dogodilo u HNK Vukovaru, lideru SuperSport prve nogometne lige (drugi rang natjecanja) nakon 15 odigranih kola u ovom prvenstvu. Vukovar vodi na ljestvici, s 30 bodova, koliko ima i Opatija, ali ona nije kandidat za ulazak u prvoligaško društvo, tako da su Vukovarci u dobroj poziciji.

Čekali su novi kiks

– Branko Karačić od danas više nije trener seniorske momčadi HNK Vukovar 1991. Odluka je rezultat pada forme u posljednje vrijeme i lošijih predstava na utakmicama. Karačić je momčad preuzeo uoči početka sezone, a na klupi našeg kluba u SuperSport 1. NL ostvario je devet pobjeda, tri remija i tri poraza s 30 osvojenih bodova i gol-razliku 22:8. Momčad je ostavio na diobi prvoga mjesta s Opatijom. Zahvaljujemo se Branku Karačiću na dosadašnjoj suradnji te mu želimo uspjeh u daljnjem profesionalnom radu – stoji u priopćenju Vukovara na njihovoj službenoj stranici.

I sam dosadašnji trener Branko Karačić iznenađen je ovom odlukom kluba. Istina je kako je Vukovar u posljednjem kolu izgubio s 0:1 od Cibalije, koja je konkurent u borbi za ulazak u prvu ligu, ali bodovno ipak dosta daleko (sedam bodova). Koliko znamo, u klubu neko vrijeme nisu bili zadovoljni igrama svoje momčadi, pogotovo nakon domaćeg poraza od Orijenta u listopadu.

No, nakon toga Karačić je nanizao tri pobjede i ostao na klupi, no nakon ovog poraza od Cibalije u klubu su se odlučili na ovakav neuobičajen potez. Prošle je sezone Vukovar bio treći, ali daleko bodovno od Šibenika koji je na kraju ušao u prvoligaško društvo te Zrinski Osječkog, da bi u ovoj sezoni Karačić momčad doveo do prvog mjesta u vrlo izjednačenoj i tvrdoj ligi.

Prvi samostalni posao

No, iskusni 64-godišnji stručnjak sad će morati tražiti novi posao, a njega bi trebao naslijediti Gordon Schildenfeld. Bivši je hrvatski reprezentativac s 29 nastupa, koji je igrao za Šibenik, Dinamo, Bešiktaš, Duisburg, Sturm, Eintracht Frankfurt, Dinamo Moskvu, PAOK, Panathinaikos, Anorthosis Famagusta i Aris Limassol, a nogomet je prestao igrati 2022. godine.

Trenerskog iskustva gotovo nema, radio je jedino kao pomoćnik trenera u juniorskoj momčadi ciparskog Arisa iz Limassola u kojem je završio igračku karijeru. Taj je posao radio malo manje od dvije godine. Vukovar bi mu trebao biti prvi samostalni trenerski posao, postane li i službeno trener ovog kluba. Pomalo je neočekivano da klub koji se bori za prvo mjesto dovede trenera debitanta, ali je isto tako istina da i Schildenfeld negdje treba početi, a borba za prvo mjesto u drugoj ligi i mogući ulazak u prvoligaško društvo sigurno su mu veliki izazov i motiv. Sljedeću utakmicu Vukovar igra kod kuće s trećeplasiranom Dubravom.