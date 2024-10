Hrvatske rukometne legende opet surađuju: 'Vori me nagovarao da mu se priključim, pao je dogovor'

Ivan Stevanović, legendarni hrvatski vratar, prije mjesec dana postao je dio stručnog stožera rukometaša Sesveta.

– Prije dolaska u Sesvete bio sam trener vratarki Podravka Vegete. No, kako imam ozbiljnih problema s kukom, nisam mogao biti sto posto uključen u rad kluba niti sam mogao ići na duža putovanja. Igor Vori, trener Sesveta, već me dugo vremena nagovarao da mu se priključim. Istina, dobro sam se odmorio, kuk ne boli tako jako pa sam pristao, ali naravno pod svojim uvjetima – rekao je Stevanović.

A koji su to uvjeti?

– Nažalost, rekao sam im da i dalje ne mogu ići na dugačka putovanja jer me nakon dužeg sjedenja počinje boljeti kuk. I ne mogu dolaziti na svaki trening. U klubu im je to odgovaralo pa smo se brzo dogovorili. Išao sam u subotu s njima u Trogir, ali samo zato što smo spavali u hotelu nakon utakmice. Inače ne bih izdržao vožnju od Sesveta do Trogira i nazad u jednom danu – kaže Stevanović.

Sesvećani će u utorak imati svoju premijeru u Europskoj ligi, na gostovanju kod Flensburga, sa Stevanovićem na klupi ili?

– Nažalost, neću ići. Za mene bi to bilo prenaporno. Sigurno neću ići ni na gostovanje u češku Karvinu, a možda ću ići tek u Tatabányu koja je na tri sata vožnje od Sesveta – naglasio je Stevanović.

Operacija kuka?

– Za sada to nije opcija, još sam mlad za takvu operaciju. Kod rukometnih vratara nije neuobičajeno da nas bole kukovi. Evo, nedavno je Valter Matošević operirao kuk, Pešić isto ima problema...

Nego, kako će Sesvečani proći u Flensburgu?

– Da se razumijemo, ne očekujemo puno, Flensburg je momčad koja bi s ovim rosterom mogla kandidirati za završni turnir Lige prvaka, a ne Europske lige. Trenutačno su vodeća momčad njemačke lige. Na svakoj poziciji imaju nekoliko sjajnih igrača. Spomenut ću samo Dance Pytlicka, Mensaha, Kirkelokkea, Jakobsena, Mollera. Na vratima je iskusni Burić iz BiH, na crti imaju Nijemca Gollu i Slovenca Blagotinšeka, a u vanjskoj liniji Šveđanina Gottfridssona i Nizozemca Smitsa. Oni su navikli igrati srijeda – subota, a nama će to biti nešto sasvim novo. Za Sesvete je Europska liga u ovom trenutku možda prejaka, ali dečki će sigurno skupiti ponešto dobrog iskustva igrajući protiv najboljih europskih momčadi. Naša momčad je izuzetno mlada i šteta što je što smo na početku sezone ostali bez Svržnjaka koji se vratio u Zagreb – kaže Stevanović.

Glavna provjera uoči puta u Flensburg bila je utakmica u Trogiru koju ste pobijedili s 28:24, uz po pet pogodaka Raužana i Hršaka.

– Odigrali smo jednu zaista dobru utakmicu, Domaćin je većinu susreta igrao u napadu sedam na šest, što nije lako braniti. U svakom slučaju s jednom dozom samopouzdanja idemo u goste Flensburgu.

Ono što je sigurno, Flensburg vjerojatno ne zna kako Sesvete igraju ili kakav imaju roster igrača?

– Dobro, danas je sve dostupno preko interneta i uvjeren sam da će pogledati barem jednu našu utakmicu. Istina, drukčije je uživo i bilo bi sjajno kada bi u negativnom svjetlu upoznali Tomića, Hršaka, Gavrića...

Hoće li igrati najstariji, Dumenčić?

– Hoće, oporavio se od ozljede prepona.