Hrvatska u skupini s domaćinom Turskom!

Nakon što je Hrvatska dobro prošla u ždrijebu pretkvalifikacija za Eurobasket (Irska, Luksemburg), to nije slučaj s pretkvalifikacijama za Olimpijske igre. Tu smo svrstani u skupinu s domaćinom Turskom pa će izgledi, da se probijemo u završne olimpijske kvalifikacije, uvelike ovisiti o tome tko će se izborniku Sesaru odazvati. A riječ je o utakmicama koje će se igrati od 12. do 20. kolovoza i to u Istanbulu.

Osim Turske, koju će svakako morati pobijediti onaj koji želi biti pobjednik turnira – a samo ta reprezentacija ide dalje – Hrvatska bi se mogla sučeliti i s Ukrajinom, Nizozemskom, Bugarskom, Islandom i Švedskom, ali i s Belgijom.

A to bi moglo biti dodatno zanimljivo ako Dario Gjergja, kojeg HKS nije htio za hrvatskog izbornika, odluči nastaviti suradnju s Belgijcima.

S obzirom na to da je teško vjerovati da će isti sastav odraditi cijelo ljeto – jer pripreme počinju već početkom srpnja – može se očekivati da će izbornik Sesar imati jedan sastav za europske, a drugi za olimpijske kvalifikacije.

