Kako protiv moćne Turske? Aco obećao Sesaru prenijeti sve važne informacije

Nakon što je Hrvatska dobro prošla u ždrijebu pretkvalifikacija za Eurobasket jer su joj u skupinu dodijeljeni Irska i Luksemburg, to nije bio slučaj sa ždrijebom pretkvalifikacija za Olimpijske igre.

U toj priči Hrvatska je svrstana u skupinu s domaćinom Turskom, naši će izgledi da se probijemo u završne olimpijske kvalifikacije ovisiti o tome tko će se novom izborniku odazvati. A riječ je o vrućem ljetu i utakmicama koje će se igrati od 12. do 20. kolovoza i to u Istanbulu.

Nije da Hrvatska ne može pobijediti Tursku na njenom parketu, uostalom učinila je to s izbornikom Mršićem, ali u ovoj priči to će vjerojatno biti moguće samo u vrlo jakom sastavu. No, ako se naši NBA igrači (Zubac, Šarić, Šamanić) svi ne odazovu i ako Sesaru na raspolaganju ne budu svi euroligaši (Hezonja, Smith, Žižić), a Turcima se odazovu njihovi NBA-jevci (Korkmaz, Osman, Šengun, Yurtseven) te ako zaigraju naturalizirani Larkin ili Wilbekin, jasno je tko će tu biti favorit.

Osim Turske, koju će svakako morati pobijediti onaj koji želi biti pobjednik turnira - a samo ta reprezentacija ide dalje - Hrvatska bi se mogla sučeliti i s Ukrajinom, Nizozemskom, Bugarskom, Islandom i Švedskom ali i s Belgijom. A to bi moglo biti dodatno zanimljivo ako Dario Gjergja, kojeg Upravni odbor HKS-a nije htio za hrvatskog izbornika, odluči nastaviti suradnju s Košarkaškim savezom Belgije. A Belgijci se, nakon što Gjergja nije bio dovoljno dobar za hrvatsku klupu, trude oko toga.

Druga skupina odigrat će se u dvije zemlje, u Estoniji i Poljskoj, sa završnicom u Poljskoj, a tu će se, pored dvaju domaćina, nadmetati i Češka, Izrael, BiH, Mađarska, Portugal i Sjeverna Makedonija.

Američki turnir odigrat će se u Argentini a afrički u Nigeriji dok će se domaćin azijskog turnira odrediti naknadno.

S obzirom na to da je teško vjerovati da će ista reprezentacija odraditi cijelo ljeto - jer pripreme počinju već početkom srpnja - za očekivati je da će Sesar imati jedan sastav za europske a drugu za olimpijske kvalifikacije.

A u tome mu savjetima, zacijelo, može pomoći i upravo abdicirali sportski direktor Aleksandar Petrović koji je s nekim igračima već i dogovarao njihov ljetni angažman u reprezentaciji. A da bi tako moglo i biti sugerira nam i njihov, navodni, dogovoreni ručak za sljedeći tjedan na kojem bi Aco novom izborniku prenio sve informacije o onome što je dosad dogovarao s igračima.