Hrvatska u nikad jačem sastavu na IJF Masters u Budimpešti

Hrvatsku će predstavljati u kategoriji do 63 kg Iva Oberan (JK Župa Dubrovačka) i Katarina Kiršto (JK Dalmacijacement), u kategoriji do 70 kg Barbara Matić (JK Pujanke) i Lara Cvjetko (JK Solin), u kategoriji iznad 78 kg Tina Radić (AJK Student) i u kategoriji do 100kg Zlatko Kumrić (AJK Student)