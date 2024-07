Hrvatska se raspala u drugom poluvremenu i doživjela prvi poraz na Olimpijskim igrama

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine A na Olimpijskim igrama u Parizu izgubila od Slovenije sa 29-31 (13-13). Mario Šoštarić, Zvonimir Srna i Ivan Martinović zabili su po pet golova za Hrvatsku, dok su Sloveniju predvodili Blaž Janc i Aleks Vlah sa po osam pogodaka.

Hrvatska je odlično otvorila utakmicu, povela 5-1 nakon 11 minuta, držala četiri gola prednosti do 9-5, ali nakon ulaska Lesjaka na slovenska vrata Slovenija je uhvatila rezultatski priključak. Ključnim se pokazalo razdoblje od 44. do 50. minute kada je Slovenija serijom 5-0 stigla do prednosti 25-21.

Hrvatska je smanjila na 25-23, a kod tog rezultata Šoštarić nije iskoristio "zicer" za smanjenje na 25-24 sedam minuta prije kraja i tu je propala posljednja prilika za povratak u dvoboj.

Nakon dva kola i Hrvatska i Slovenija imaju po dva boda. Hrvatska će u 3. kolu u srijedu od 11 sati igrati protiv Njemačke koja nakon prva dva kola ima maksimalna četiri boda.